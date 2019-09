Otros puntos del acuerdo sobre internado rotativo preocupan a estudiantes de Medicina

LEA TAMBIÉN

Los anuncios gubernamentales no los tranquilizan del todo. Aunque no se aplicará una reducción a los montos del estipendio para los internos rotativos de salud, existen otros puntos del acuerdo interministerial 345 que les preocupan.

Jean Carlos Intriago, representante de la Asociación Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil, explica que desde que reactivaron las protestas pidieron la derogatoria de todos los artículos del acuerdo firmado en abril pasado entre las carteras de Salud y Trabajo.



“Hay puntos más importantes, por ejemplo, el requerimiento de los internos va a depender de la necesidad del país. Es decir, si el país mañana no necesita internos, los estudiantes que cumplamos con nuestra malla curricular no tendremos garantizado el derecho a la educación, simplemente, porque el país no nos necesita”, indicó Intriago.



2 517 jóvenes comenzaron en este mes sus prácticas de un año en hospitales del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Este miércoles 4 de septiembre de 2019, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, indicó que aplicaron ajustes presupuestarios para reformar el artículo 3 del acuerdo emitido en abril.



Este había fijado la reducción de los montos del estipendio, una medida que ha sido modificada en un nuevo documento firmado ayer. Así, la remuneración para los internos de Medicina se fijó en USD 591,60 y USD 540,60 para quienes hacen sus prácticas en Enfermería, Obstetricia y Nutrición.



Sin embargo, Intriago insiste en que el resto del acuerdo 345 sigue vigente y que otros de sus artículos, como el 4, también les causaría problemas a futuro. Este establece que, en caso de que las plazas requeridas por las universidades superen las disponibles, la responsabilidad de cubrirlas pasa a las entidades de educación superior con la red privada complementaria de salud.



“Eso nos preocupa bastante porque si mañana nos van a buscar un cupo en el sector privado y nos dice que nos van a pagar USD 120, eso nos llevarían a una explotación laboral”, dice el representante de los internos rotativos de la Universidad de Guayaquil.



Esta tarde, los internos de la ciudad tenían previsto colgar sus mandiles en el edificio de la Gobernación del Guayas como parte de las protestas que comenzaron la semana anterior. Pero la manifestación se disolvió tras el anuncio del Gobierno.



Intriago acudió a esa dependencia para entregar un documento con el resto de inquietudes. También solicitó que se retomen las mesas de diálogo con las autoridades para evitar complicaciones con la siguiente promoción, que entrará al programa de internado en mayo de 2020.