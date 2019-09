Acuerdo gubernamental prohíbe comercializar suero de leche ‘líquido’, tal como contempla reforma al COIP

LEA TAMBIÉN

Un acuerdo por la leche se firmó este viernes 20 de septiembre del 2019 entre productores y el régimen de Lenín Moreno. El anunció lo hizo el ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo, en un acto con productores celebrado en el Estadio del Chan, en Machachi, Pichincha.

El presidente de la República, Lenín Moreno, que encabezó la reunión, precisó que al menos cuatro medidas se han incluido en el acuerdo con relación al suero de leche.



En primer lugar, dijo el Mandatario, la leche será el único producto de "color blanco" que podrá ser comercializado. "El suero y otros subproductos deberán tener (otro) color y sabor".

"El suero de leche debe destinarse a otra actividad, en la cadena productiva nada se debe desperdiciar. Hemos resuelto que la leche es el único producto de color blanco que se podrá comercializar; el suero y otro subproductos deberán tener color y sabor", presidente @Lenin Moreno pic.twitter.com/IrMDdYbFMr — Ministerio de Agricultura y Ganadería Ecuador (@AgriculturaEc) September 20, 2019



Como segunda medida, la comercialización del suero de leche solo se permitirá en polvo, no en estado líquido.



En tercer lugar, las queserías artesanales deberán contar con un plan especial. "Vamos a mejorar su tecnología. Preséntense ante los bancos".



Como cuarto punto, los etiquetados deberán describir exactamente lo que contiene el producto. "Habrá un control riguroso", recalcó Moreno.

— Ministerio de Agricultura y Ganadería Ecuador (@AgriculturaEc) September 20, 2019



El acuerdo fue suscrito por los ministerios de Agricultura y Ganadería; Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; y la cartera de Salud.



El encuentro entre Moreno y productores de leche se produce tres días después de que la Asamblea Nacional tipificara como delito, al reformar el Código Orgánico Integral Penal, la utilización, oferta o venta del "suero de leche líquido o lactosuero con fines comerciales para su uso dentro de la cadena láctea".



En la reforma al artículo 308 del COIP, durante la sesión de la noche del martes 17 de septiembre último, la Asamblea precisó, en tanto, que no se sancionará, "el uso y comercialización del suero cuando provenga de un procesamiento previo de pulverización o concentración y se utilice o se comercialice como polvo o concentrado de suero".



Las declaraciones de Moreno se encuentran a tono con lo resuelto por la Asamblea respecto al suero de leche y son una señal que no daría lugar a veto en el artículo 308 del COIP.



La prohibición del uso y comercialización del suero de leche líquida era una demanda del sector ganadero, al considerar que sus ventas se habían visto desplazadas por la venta de este producto, que tiene un precio menor en el mercado al de la leche pura.



El ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo, recalcó que los resultados de la moratoria de seis meses, que prohibió la comercialización del suero de leche líquido, tuvo resultados contundentes. Pero, reconoció que era necesario ir hacia una política pública.



"Sacar el suero de leche de la cadena láctea será el mejor legado para nuestros hijos. Hoy es un día de fiesta", añadió Ana Chipuxi Fajardo, en representación de los productores lecheros.



El evento contó con la presencia de ganaderos y productores lecheros de distintas provincias del país, como Cotopaxi, Pichincha, Imbabura y Chimborazo.



La Asamblea Nacional aprobó esta semana la sanción a la venta del suero de leche líquido para su uso dentro de la cadena láctea, dentro de las reformas al Código Integral Penal (COIP).



La reforma al COIP exceptúa de penalización cuando el suero provenga de un proceso de pulverización y se utilice o comercialice en estado sólido como polvo o concentrado de suero.



No obstante, el ministro Lazo señaló que no está de acuerdo con la penalización.



Industrias del sector lácteo, representados en el Centro de la Industria Láctea, y la Cámara de Comercio de Quito señalaron el pasado lunes que la pulverización del suero requiere de una inversión alta.



La Asociación de Queseras de Cotopaxi también evidenció el pasado lunes los perjuicios para el sector de la prohibición del suero de leche líquido, con pérdidas que representan el 30% de su utilidad neta mensual. En el país hay cerca de 4 000 queseras.