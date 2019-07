El voto al acuerdo UE-Mercosur 'no está garantizado', dice eurodiputado macronista francés

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El voto de los eurodiputados macronistas a favor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur “no está garantizado”, indicó el lunes 1 de julio de 2019 un diputado de la formación europea del presidente francés Emmanuel Macron.

Tras 20 años de negociaciones, la Unión Europea y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) alcanzaron el viernes 1 de julio de 2019 un acuerdo de libre comercio.



Pero las críticas no se hicieron esperar, sobre todo entre los agricultores europeos, que denuncian que este pacto los expondrá a una competencia desleal.



“Hasta ahora no he visto el acuerdo, nadie lo ha visto, excepto la Comisión Europea”, dijo Pascal Canfin, eurodiputado de la plataforma Renaissance (Renacimiento) de Emmanuel Macron, a la radio RTL.



Por lo tanto “nada está garantizado en materia de ratificación en el Parlamento Europeo, y en lo que concierne a los 23 eurodiputados de la lista Renacimiento, vamos a analizar, pero nuestro voto a favor no está garantizado”, añadió.



El eurodiputado hizo hincapié en el “impacto” del acuerdo sobre “el sector agrícola” y dijo que no ha visto “aún” el mecanismo de salvaguardia previsto para “detener las importaciones si el acuerdo desestabiliza demasiado los sectores europeos, sobre todo franceses”.