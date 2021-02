Acuerdo entre comerciantes y Municipio para frenar ventas informales en Quito

Combatir la venta informal en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta es la premisa del acuerdo entre 56 representantes de mercados ferias y plataformas con la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.

El secretario de Seguridad, César Díaz, anunció el viernes 19 de febrero del 2021 que arrancará un proceso de control de ventas ambulantes en los exteriores de estos centros de comercio.



El Municipio informó que las acciones se intensificarán desde el 27 de febrero del 2021. Participará de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano.



Desde los comerciantes regularizados de los mercados de la capital, el pedido fue que se impulsen acciones más estrictas para controlar la venta autónoma no regularizada en el espacio público. Hablaron, incluso, de decomisos.



Además de prevenir los contagios de covid-19, se refirieron a la difícil situación económica por la que atraviesan.



Según declaraciones del funcionario, no se criminaliza el trabajo, ya que los vendedores autónomos no regularizados han recibido alternativas, como espacios para que laboren.