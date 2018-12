Acuerdo para cancelación de deuda entre IESS y Solca se definirá la tercera semana de diciembre del 2018

LEA TAMBIÉN

Directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) se reunieron el mediodía de este lunes 17 de diciembre del 2018. Esto para llegar a acuerdos para el pago de los valores pendientes por la atención de pacientes oncológicos derivados del IESS a Solca, que suma a cerca de USD 50 millones.

Solca anunció el pasado 13 de diciembre que la atención a 9 000 pacientes derivados estaría en riesgo desde el martes 1 de enero del 2019 por una deuda de cerca de USD 50 millones.



Por su parte el IESS comunicó que se mantiene el compromiso de brindar atención a los pacientes oncológicos en esa casa de salud y de mantener diálogos para solucionar la deuda.



Tras una hora y media de reunión a puerta cerrada, que se desarrolló en el edificio Zarzuela del IESS, Jorge Cevallos presidente del Consejo Directivo de Solca, se pronunció. Indicó que se analizaron los avances que han tenido los departamentos financieros y que prácticamente se tienen conciliadas las cuentas. “Falta unos ajustes que deben estar listos hasta el próximo miércoles” precisó.



Por otro lado dijo que se habló de posibles fórmulas de pago de los valores pendientes, para lo que se espera definir los principios de acuerdo esta misma semana. Después se debe proceder a formalizarlo en la Procuraduría General del Estado.



El directivo señaló que el Seguro cuenta con los recursos para el pago pero no se ha fijado una fecha plazo. “Nos han dicho que una vez que lleguemos al acuerdo y luego de la firma del mismo el pago será en los términos establecidos”.



El compromiso del IESS sería cancelar los valores de hasta el 2016 que son aproximadamente USD 23 millones, según Cevallos. Sobre los rubros correspondientes al 2017 y 2018 señaló que están en proceso de auditoría por lo que una vez conciliados se procederá al pago.



La deuda del IESS con el Hospital –según Solca– solo este 2018 es de USD 16 millones, hubo 136 000 atenciones médicas. El resto (USD 32 millones) corresponde a una deuda de años anteriores.



Respecto a por qué no se han hecho los pagos oportunos Cevallos dijo que fue porque el IESS no tenía los auditores suficientes. “Pero eso ya está superado. Estamos hablando de otras alternativas para que en adelante haya otro proceso de prestación de servicios”.



Imagen referencial. La reunión se realizó el mediodía de este lunes en el edifico Zarzuela del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el norte de Quito.