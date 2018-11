No acudir a clases si está con gripe es la recomendación en colegios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un aumento de casos de influenza estacional se genera en la época invernal, comprendida entre octubre y marzo, según el Ministerio de Salud. Las escuelas y colegios así como sitios de alta aglomeración o cerrados son un foco de contagio. Para ello, hay medidas de prevención.

Este Diario consultó en tres planteles educativos de Quito sobre sus medidas de prevención para evitar que se propague el virus. Coinciden en que los padres no deben enviar a sus hijos si están atravesando por un proceso gripal. En el Liceo Campoverde, en esta temporada hay un incremento del 30% de casos de gripe frente a otros meses del año. Así lo indicó Verónica Chávez, médica institucional y ocupacional de ese plantel.



Las principales recomendaciones son acudir al médico en caso de presentar malestar general, congestión, tos y fiebre. También las medidas de higiene son claves para prevenir el contagio. En el colegio, con charlas, material gráfico e impreso, se recomienda lavarse las manos, toser tapándose con la esquina interior del codo y evitar saludos con beso o mano.



En la Unidad Educativa Terranova también se envían comunicaciones y material con las recomendaciones para prevenir. Para su médica institucional, Gabriela Svierkovich, hay épocas en el año en el que se observa un incremento de casos de estudiantes con infecciones respiratorias. Según el registro que llevan en esa institución, septiembre, en el inicio del año lectivo, es una temporada alta de gripes; le sigue la época invernal. De igual forma se registran más casos cuando hay cambio estacional a verano. En ese centro se prevé una campaña de vacunación voluntaria para diciembre.



El reposo no solo permite que haya una mejor recuperación, así se evita generar círculos de contagio, que luego son difíciles de romper. Así lo explica Rocío Ramos, médica de la Unidad Educativa Einstein. Señala que en la institución piden que los chicos con procesos gripales no acudan a clases por mínimo 48 horas, dependiendo el caso.



Ximena Castillo, responsable de vigilancia de la salud del Distrito 10D05 del Ministerio, dice que en un niño en edad escolar el proceso de influenza puede durar de dos a 10 días, dependiendo del nivel de defensas que tenga.



Por otro lado indicó que la Cartera de Salud arrancó con la campaña de vacunación de influenza desde el 21 de noviembre. Está dirigida a grupos de atención prioritaria como niños desde los 6 meses hasta los 4 años. También a los adultos mayores, personas con discapacidad, etc.

Para Castillo hay síntomas que no se pueden dejar de lado y se debe acudir al centro de salud más cercano en caso de presentarlos. Estos son falta de apetito, dolor de cuerpo, fiebre mayor a los 38 grados, dolor de garganta, fatiga, etc.