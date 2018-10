Actualización del padrón electoral 2019 finaliza este 27 de octubre de 2018

LEA TAMBIÉN

Este sábado 26 de octubre de 2018 se realizará el cierre técnico del padrón electoral, con miras a las elecciones del 24 de marzo del 2019. El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibirá la última base de datos depurada del Registro Civil, con lo que se cerrará el listado final de personas que podrán sufragar.

Inicialmente, el cronograma preveía que este proceso se realizara hasta el viernes 2 de noviembre. Pero debido a que esa fecha coincide con un feriado nacional de cuatro días, el CNE transitorio adelantó el cierre de la actualización.



Así lo explico el consejero electoral encargado, José Cabrera, en entrevista con EL COMERCIO.



En aproximadamente dos meses se dieron de baja 21 639 casos de personas fallecidas o ciudadanos con dos números de cédula. El segmento más grande que se eliminó fue el de ciudadanos extranjeros que no cumplían con los parámetros legales para constar en el listado. El CNE identificó

50 003 registros de ese tipo, que ya fueron borrados.



A criterio de Cabrera, la “depuración” del padrón es un proceso continuo, que presenta inconvenientes debido a que se contraponen dos leyes a las que se deben el Registro Civil y el CNE. Estas son el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad.



Para ejercer el derecho al voto, la normativa permite que se utilicen cédulas vigentes y también expiradas. La Ley de Gestión de la Identidad, en cambio, establece una vigencia de 10 años para la cédula de identidad.



Claudio Prieto, subdirector del Registro Civil, indicó que se identificaron unas 700 000 personas que en más de 12 años no renovaron su documento de identidad. “Las distintas autoridades que han estado en el CNE han tomado la decisión de incluir a este grupo en el padrón electoral. Nuestro punto de vista ha sido de que eso no es pertinente porque es un grupo sensible del cual nosotros no hemos podido verificar su información”.



Sin embargo, Prieto aseguró que las bases de datos que entrega el Registro Civil al CNE tienen el 99% de confiabilidad.



Y agregó que tomando en cuenta el índice de defunciones en el país, hasta el día de los comicios podrían aparecer unas 25 000 personas que fallecieron después del cierre técnico del padrón.



Con corte al 24 de septiembre pasado, el padrón electoral actualizado tiene 13 272 130 electores. Esto equivale a un aumento de 245 532 registros, comparado con el padrón que se usó en la consulta popular y referendo de febrero pasado.



Otro insumo que se usa en la actualización es el proceso de cambio de domicilio. Para los comicios del próximo año, 587 135 personas realizaron este trámite. El organismo electoral realizó una verificación de los domicilios actualizados, en las jurisdicciones donde hubo más del 10% de cambios.



En las delegaciones electorales de Esmeraldas, Sucumbíos y Azuay hubo denuncias de presuntas irregularidades en los cambios, para favorecer a determinados candidatos en las E seccionales.



Se prevé que el martes 30 de octubre el Pleno del CNE conozca el padrón definitivo, con todas las actualizaciones.



Camila Moreno, consejera del CNE transitorio, señaló que el 6 de noviembre se deberá aprobar el número definitivo de electores que estarán registrados para las elecciones.