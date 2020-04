Los actos por Semana Santa serán virtuales

LEA TAMBIÉN

La cuarentena por la crisis sanitaria no será un impedimento para que los fieles católicos participen en los rituales religiosos de Semana Santa.

Las redes sociales, radioemisoras y canales de televisión locales serán el nexo entre los sacerdotes y la ciudadanía.



Romel Soto, vicario urbano de la Arquidiócesis de Cuenca, dice que por primera vez en la historia del Ecuador se celebra un Domingo de Ramos y la Semana Santa sin la presencia de fieles en la iglesia.



En Tulcán (Carchi),ninguno de los actos litúrgicos contará con la presencia de los fieles. Uno de los más importantes es el Vía Crucis de Viernes Santo, que no se hará este año.



Las reflexiones sobre la pasión de Cristo estarán a cargo de los cuatro sacerdotes de jurisdicción. Este acto reemplazará a la tradicional procesión que el año anterior congregó a unas 5 000 personas.



El viernes último se realizaron los ensayos por las redes sociales de la Iglesia y medios de comunicación carchenses.



Los religiosos motivan a las familias para que en este Viernes Santo coloquen un crucifijo en las puertas de sus viviendas como recordación de este día. Para el Sábado Santo se recomendó encender una vela como signo de la presencia de Cristo Resucitado.

La tarde de ayer estaba previsto que los párrocos recorrieran los barrios para dar sus oraciones por altoparlantes.



Juan Carlos Chávez, vicario de la Diócesis de Tulcán, dice que la idea es animar a los fieles a que se queden en casa, pero que también reactiven su fe.

La Diócesis de Ambato, en Tungurahua, transmitirá las actividades por un canal de televisión, tres radios y redes sociales. Los actos religiosos serán dirigidos por monseñor Giovanny Pazmiño, desde una de las capillas del Seminario Mayor, en el sur de la ciudad.



Los sacerdotes y religiosas de las comunidades indígenas deberán retransmitir por los altoparlantes de los templos. “Todos los actos se harán sin público. Hemos logrado que varios medios de comunicación se unan para transmitir la palabra de Dios”, dice el sacerdote Fabricio Dávila.

Las actividades empezaron con el Domingo de Ramos. Este jueves, a las 18:00, se celebrará la Última Cena y el Vía Crucis será el viernes, a las 09:00.

Según el fraile franciscano Fausto Suárez, la programación regular de Radio Paz y Bien, en 104.5, se interrumpirá desde el Jueves Santo.

Un mujer eleva una plegaria en las afueras de la iglesia de los dominicos, en Ambato. Foto: Fabián Maisanche / EL COMERCIO



Los religiosos emitirán música, mensajes y producciones radiales sobre la vida, pasión y muerte de Jesucristo. También se enlazarán a las transmisiones de la Diócesis que serán reproducidas para los oyentes en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo.



En Cotopaxi, Radio Latacunga será la matriz para la emisión de los programas religiosos. Monseñor Giovanny Paz hizo un llamado a los fieles para que adecúen un espacio en sus casas para los momentos de oración y recogimiento.



“Vivamos esta Semana Santa con trajes de fiesta y en un lugar especial del hogar. No con ropa de dormir. Hay que dar la solemnidad del caso”, sugirió.

En Cuenca (Azuay), las iglesias recurrirán a la plataforma de Facebook Live para transmitir sus celebraciones.



Es el caso de las parroquias Cristo Salvador y El Vergel. Sus párrocos, Marco Matamoros y Marcelo López, respectivamente, publicaron en las páginas de Facebook los horarios de los diferentes programas.



Así, por ejemplo, el jueves a las 19:00 se cumplirá un ritual para conmemorar la Última Cena. Para ello, el sacerdote López solicitó que los devotos alistaran en sus casas una jarra de agua, pan y vino para compartir en familia. Igualmente, para el Sábado de Gloria pidió una vela encendida y agua.



En Manabí no hay una agenda programada. Sin embargo, desde las páginas de Facebook de los municipios se anunció la transmisión de la eucaristía, que organiza la Diócesis.



La Iglesia recomendó orar y ayudar a los más necesitados, a través de donaciones o simplemente brindarle la mano al vecino que no pudo comprar alimentos o medicamentos.



En los barrios de Portoviejo se colocarán velas fuera de las casas y se orará por las personas enfermas y por las que han fallecido por esta pandemia.