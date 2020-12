Activistas protestan contra Amazon frente a la casa de Jeff Bezos en Manhattan

Decenas de activistas se manifestaron este miércoles 2 de diciembre del 2020 frente al lujoso apartamento de Jeff Bezos en la Quinta Avenida de Nueva York en contra de las prácticas de Amazon, que, en su opinión, han aumentado la fortuna del magnate, mientras los pequeños negocios se han visto obligados a cerrar por la pandemia.

En la protesta, promovida por las organizaciones ALIGN-NY, Make the Road y New York Communities for Change, se pidió que se apruebe una legislación que divida Amazon, al considerar la empresa demasiado grande y con una posición dominante en el ámbito del comercio electrónico y por sus "prácticas anticompetitivas".



Los asistentes denunciaron que "mientras los pequeños negocios desaparecen por la pandemia, personas como Bezos ganan miles de millones de dólares".



Asimismo, demandaron que el estado de Nueva York apruebe una ley que obligaría a Amazon a aumentar las protecciones contra el covid-19 de sus trabajadores, así como vías para que los empleados puedan denunciar deficiencias en la protección sanitaria.



Más de 65 organizaciones comunitarias y sindicatos firmaron esta semana una carta dirigida a los legisladores del estado para que se impongan estas nuevas medidas, después de varias denuncias al respecto contra la multinacional del comercio digital.



Amazon ha visto un aumento de la demanda de sus servicios en todo el mundo y ha sido una de las multinacionales más exitosas durante la pandemia.



En solo 10 meses ha contratado a 427 300 empleados en todo el mundo. También aumentó temporalmente el salario a sus empleados en almacenes, los más expuestos a la pandemia, pero no hizo esas subidas permanentes.



Jeff Bezos ha visto aumentar su patrimonio en unos USD 90 000 millones durante la pandemia, casi duplicando una fortuna que le convierten en el hombre más rico del planeta.



La protesta tuvo lugar frente al edificio de la Quinta Avenida de Nueva York donde Bezos tiene un apartamento de lujo que adquirió el año pasado por unos USD 80 millones.