Activistas piden justicia en polémico caso de maltrato a hermanas en Bolivia

Un grupo de activistas marcharon este lunes 5 de abril del 2021 para exigir justicia por un caso que ha causado indignación en Bolivia de dos hermanas que denunciaron haber sufrido maltratos de parte de su padre por unos 15 años y a quien la Justicia determinó dar detención domiciliaria en la misma vivienda en la que habitaban las jóvenes, que ya fueron trasladadas a otro lugar.

Las activistas y amigas de las dos hermanas protestaron por las calles de La Paz hasta llegar a las puertas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz exigiendo que se revoque la detención domiciliaria del padre Carlos A. y que se dé protección a las menores.



"Estamos indignadas y estamos clamando que se haga justicia y que se lo detenga (al padre) de manera preventiva mientras siga la investigación y que se dé una sentencia", indicó a Efe Mishelle, quien no dio su apellido, una de las activistas.



En la protesta varias mujeres mostraban carteles con las fotografías de las hermanas, del padre de ambas con mensajes como "basta de proteger a los agresores" o "la justicia que no es justicia".



El grupo de mujeres caminaba mientras gritaban al unísono "padre que ama no humilla, no maltrata" o "jueces fiscales, la misma porquería".



La marcha luego se dirigió al Consejo de la Magistratura para exigir que los jueces y fiscales encargados del caso hagan justicia por las dos hermanas en la audiencia que se realizará el martes 6 de abril.



En el lugar se encontraron con algunos familiares y compañeros del padre acusado de maltrato a sus hijas y se produjo una gresca entre ambos bandos.



El caso



El caso de estas hermanas se conoció a través de una denuncia de un medio local que luego se difundió por las redes sociales, en el que las dos mujeres hablaron sobre el maltrato que recibieron de su padre por al menos 15 años y denunciaron la determinación de un juez de darle detención domiciliaria al padre junto a ellas.



Las dos jóvenes que denunciaron a su padre por maltrato manifestaron que recibían golpes e insultos de parte de su progenitor incluso por parecerse físicamente a la madre, de quien el acusado se divorció.

"Se ha tenido que sacar a las dos hermanas de la casa porque el padre estaba ahí", indicó a Efe la activista Ángela Nogales del colectivo Mujeres de Fuego.



Las dos hermanas también denunciaron públicamente que uno de sus primos las abusó sexualmente y que el padre tenía conocimiento de ello, pero que no hizo nada.



Más de medio centenar de organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres en Bolivia realizaron un pronunciamiento la pasada semana en el que exigen que el Ministerio Público investigue "eficaz, oportuna, oficiosa y exhaustivamente" y que se garantice las medidas de protección.



El fin de semana el Ministerio de Justicia sacó un comunicado en el que manifiesta su solidaridad con las dos jóvenes y que les colaborarán a través del viceministerio de Igualdad de Oportunidades e instan a priorizar "los derechos a una vida digna y sin violencia" para ambas.



La Fiscalía boliviana reportó que el primer trimestre de este año se contabilizaron 30 feminicidios.