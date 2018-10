Activistas, abogados, exconcejales y artistas, entre los 201 postulantes al Cpccs

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hasta el jueves 4 de octubre del 2018 la ciudadanía podrá presentar denuncias en contra de los 201 postulantes que se inscribieron para elegir al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Los nombres de algunos de los postulantes generaron comentarios en redes. Ese fue el caso de la artista Nathaly Silvana Escaleras, quien se postuló a título personal. Escaleras es abogada y cuenta con una licenciatura en música contemporánea. Uno de los requisitos que estableció la Ley Reformatoria al Cpccs es que los postulantes cuenten con título de tercer nivel.



Ante las críticas de distintos usuarios, Escaleras defendió su postulación en Twitter de la siguiente forma: “La postulación es un derecho de todo ciudadano mucho más si cuenta con experiencia y título profesional. Usted hubiese podido participar ahora no pretenda juzgar lo que desconoce”.



Otro nombre conocido es el de Wilson Merino, que impulsa el Acuerdo Nacional contra el Cáncer. El titular de la Fundación Cecilia Rivadeneira postuló para alcanzar una de las siete consejerías del Consejo de Participación definitivo.



También registró su inscripción al actual consejero transitorio, Luis Macas, quien se postuló con el respaldo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Sin embargo, en el anexo 3 de la Consulta Popular de febrero pasado se estableció que no podrán postular para el Cpccs definitivo quienes hayan conformado el Consejo de Participación transitorio.



Otro exintegrante del Cpccs que también se inscribió es David Rosero. El fue consejero de esa instancia de control hasta el 2015. Rosero pertenece a la Unión General de Trabajadores del Ecuador, pero se postuló a título personal. Según el reglamento, no podrán participar los funcionarios que hayan pertenecido al Cpccs cesado.

Entre los postulantes también figura el abogado Hernán Ulloa, que defendió a los dos guardias de seguridad que fueron agredidos en la garita de una urbanización de Guayaquil en agosto pasado.



En el registro del CNE también consta la postulación del exconcejal de Quito, Pablo Ponce. Además, hay exdiputados, como Fausto Lupera y Roosvelt Icaza.



Las personas que deseen presentar sus denuncias, deberán ingresar a la web del CNE e imprimir el respectivo formulario. Posteriormente, los documentos que sustenten la postulación deberán ser entregados en las 24 delegaciones provinciales del CNE.