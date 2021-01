El activista hongkonés Wong se declara culpable de participar en una protesta

El activista prodemocrático hongkonés Joshua Wong se declaró hoy culpable de haber participado en una manifestación durante las protestas que se sucedieron en la antigua colonia británica en la segunda mitad de 2019.

Wong, de 24 años y actualmente en prisión por participar en otra protesta, fue acusado junto a otro activista, Koo Sze-yiu, de 74 años, de tomar parte en octubre de 2019 de una manifestación no autorizada contra la decisión del Gobierno hongkonés de prohibir las máscaras en reuniones públicas.



Cabe recordar que las máscaras -para no ser identificados por la Policía- y la vestimenta negra eran dos de los identificativos de los participantes del movimiento de protesta, cuyos integrantes eran en su mayoría jóvenes desencantados con los mecanismos democráticos de la ciudad y con la creciente influencia del Gobierno chino en los asuntos locales.



Wong también fue acusado de infringir la ley antimáscaras, y se declaró culpable de ambos cargos, mientras que Koo no lo hizo ante el de participación en protesta ilegal.



En la protesta en cuestión, celebrada el 5 de octubre de 2019, miles de manifestantes salieron a las calles horas después de que entrase en vigor la prohibición, muchos de ellos desafiándola al seguir utilizando máscaras.

Koo, que padece un cáncer rectal, será juzgado el próximo 23 de marzo en un proceso que durará dos jornadas, tras lo que se anunciará la condena para Wong.



Al salir del juzgado, Wong gritó "buena salud para todos en el Año Nuevo chino" y Koo, "acabad con la dictadura del partido único, abajo con los comunistas".



En diciembre de 2020, Wong fue condenado a 13 meses y medio de prisión por su participación de otra protesta no autorizada en junio del año anterior.

En ese mismo caso, los activistas Agnes Chow e Ivan Lam, muy cercanos a Wong, también recibieron sentencias de diez y siete meses de cárcel, respectivamente.