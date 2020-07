¿Qué actividades virtuales son recomendables para los chicos en vacaciones?

LEA TAMBIÉN

Actividades físicas, manuales y artísticas arrancaron por medios virtuales para los chicos del régimen Sierra y Amazonía que ya se encuentran de vacaciones este lunes 6 de julio del 2020. En total, 1,9 millones de alumnos se registraron en el ciclo lectivo que terminó.

Josué, de 11 años, este lunes aprendió a hacer slime (juguete tipo plastilina) en su primera clase de manualidades desde su casa. Para esta usó agua y otros productos de su cocina. Para este martes le pidieron recortar círculos y reunir nuevos materiales que tienen en casa.



El Centro de Desarrollo Infantil La Casa del Castor preparó tres cursos para niños de hasta 14 años. A través de Zoom, una maestra parvularia enseña artes plásticas, manualidades y pintura. Otro profesor, bailarín, se encarga del curso de bailes para Tik Tok y una profesora de canto enseña estimulación musical y técnicas para cantar.



Por dos semanas, el valor es de USD 20. Eduaxis Alvarado, de La Casa del Castor, señala que los cursos se diseñaron con un modelo interactivo y que no sea una presión para los chicos. “Ellos vienen cansados de las clases virtuales”.



La música y el arte –señala la maestra de canto– estimulan el uso de los dos hemisferios del cerebro, además de la concentración, la coordinación y la imaginación.



Limitar el uso de tecnología durante las vacaciones, sobre todo en los más pequeños, es importante para evitar que se afecte su desarrollo atencional, señala la psicopedagoga Cristina Tapia. “A los niños más pequeños hay que dejarles descansar de la educación virtual. Se debe tratar de buscar una opción presencial en donde se cumplan todos los protocolos, una actividad al aire libre con ventilación y menos riesgo de contagio”, dice la especialista. Aunque el COE Nacional no ha autorizado esos cursos presenciales.



De no ser posible –agrega– lo mejor es buscar disciplinas enfocadas en actividades físicas para que los chicos no estén sentados frente a un computador, igual que durante las clases de la escuela.



El Parque Urbano Cumandá, por ejemplo, abrió su oferta vacacional virtual Al Recreo Guambras, con 15 actividades vía Zoom, entre ellas artes marciales y defensa personal, origami, creación de máscaras, skate, fanzine, fuerza y resistencia, parkour, fútbol, etc. Todas son gratuitas.



Las opciones son para niños de 7 a 12 años y para adolescentes de 13 a 18. Este lunes empezó el primero de cuatro ciclos, hasta el 28 de agosto. Janeth Bolaños, gestora comunitaria del Cumandá, señaló que cuentan con mediadores deportivos y culturales que han desarrollado una metodología acorde con la realidad actual.



Al ser la mayoría actividad físicas, Bolaños señaló que es importante que los padres den a los chicos las condiciones de espacio en casa para realizarlas. También pide no dejar a los niños solos en las propuestas virtuales.



El médico deportólogo Carlos Salazar señala que las actividades físicas por medios digitales son 100% recomendables, siempre que las guíe un profesional acreditado, con guías indicadas para la edad de los chicos.



En este tiempo –indica el deportólogo– es importante que los chicos se mantengan activos para un adecuado estado de salud. “La evidencia científica dice que el ejercicio moderado genera un 50% más de protección en caso de procesos infecciosos de tipo respiratorio”.



Como actividades moderadas se refiere a que, para los niños, por ejemplo, estas deben ser lúdicas, en las que los niños corran por la casa o jueguen con una pelota en un espacio verde, si cuentan con él.



Lo importante –indica Salazar– es que se genere movilidad y gasto energético, sin llegar a que un niño se fatigue en extremo, ya que esa situación puede llevar a la deshidratación y desmayo.



El médico recomienda, por ejemplo, saltar cuerda, jugar fútbol, rayuela, bicicleta o ejercicios con saltos en el propio terreno y otros que –asegura– se encuentran en canales profesionales de Youtube.



También recomienda ejercicios de fuerza como abdominales y lumbares, siempre con un componente lúdico. Por ejemplo, a través de juegos. Para evitar lesiones en los chicos, Salazar recuerda que es importante la hidratación. “Deben tomar agua y alimentarse correctamente, con las tres comidas principales y sus colaciones a media mañana y media tarde”.



La gestora de Cumandá asegura que con sus actividades buscan que los chicos liberen la energía acumulada durante el confinamiento. También –dijo– buscan aportar a las destrezas sociales, que los niños no han podido desarrollar debido a la pandemia. En la planificación está programado un espacio de sociabilidad entre los niños inscritos, con el fin de que hagan nuevos amigos.



Se necesitan –dice la psicoeducadora Tapia– actividades que vayan más allá de la tecnología. “Antes vivíamos sin eso y nos divertíamos mucho”. Con esto –dice– se evitará generar dependencia a la tecnología y que los chicos pierdan habilidades como la socialización.



“Quizá ver algún amigo que sepamos que su familia tiene los mismos protocolos de cuidado que nosotros, generar encuentro en lugares alejados de la ciudad con seguridad de no riesgo de contagio”. Tapia también recomienda volver a los juegos tradicionales como la rayuela, las escondidas, entre otros.