Las actividades recreativas se suspenden en Las Palmas como medida de prevención del covid-19

Decenas de personas que acudieron a la playa de Las Palmas, en el cantón Esmeraldas, la tarde del domingo 19 de julio de 2020 fueron retiradas por segunda semana consecutiva por elementos de la Policía y Armada, como medida de prevención ante el aumento de los casos de covid-19.

Los policías pidieron a los bañistas y deportistas que se retiraran a sus casas, debido a que muchos no cumplían con el distanciamiento físico.



Este trabajo se realiza a través de videovigilancia del sistema ECU-911, desde donde se dieron las alertas sobre la concentración de personas en el balneario, en el norte de la ciudad.



El Comité de Operaciones de Emergencia de Esmeraldas (COE), reunido el sábado 18 de julio, ratificó mantener suspendidas las actividades en la zona no regenerada de la playa de Las Palmas, sitio de alta afluencia de personas.



El COE local también pidió a su par nacional postergar la reapertura de la playa de Las Palmas. Pero, por ahora se mantendrá restringido el ingreso de vehículos y están prohibidas las actividades laborales en la zona no regenerada.



En el área regenerada, en la parte norte del balneario, los establecimientos de venta de alimentos están autorizado a vender una bebida, acompañada de un plato. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas.



Igualmente, el COE local resolvió mantener la campaña de difusión sobre las medidas de bioseguridad.



Además, continuar con los operativos ‘Impacto’ en sectores donde existe aglomeración, como playas, balnearios, calles, establecimientos y donde existe comercio informal.

Otras de las resoluciones fue pedir al COE provincial que autorice la apertura de la Terminal Terrestre Green Center, a partir del miércoles 22 de julio de 2020, únicamente para el servicio de transporte intercantonal.



El vicealcalde de cantón Esmeraldas, Silvio Burbano, señaló que cada una de las resoluciones fue analizada con las mesas técnicas. “Pese a las medidas establecidas no se ha logrado generar conciencia entre los habitantes del cantón”.



El cantón Esmeraldas está en semáforo amarillo desde el 7 de julio. Solo en los primeros 10 días del cambio se registraron 240 nuevos contagios.