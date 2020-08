Estas son las actividades permitidas y las restricciones en Quito, durante el semáforo amarillo por el covid-19

LEA TAMBIÉN

Hasta el 31 de agosto, Quito tiene dos horarios de toque de queda. De 21:00 a 05:00, de lunes a jueves y de 19:00 a 05:00, los viernes, sábados y domingos. Así lo dispuso el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) con el fin de reducir la cantidad de contagios en la capital.

Los negocios, trabajos y actividades de ocio se deben organizar con base en estos horarios y otras restricciones sobre movilidad, consumo de alcohol, reuniones, deportes, etc.



¿Qué se puede hacer en Quito?



- Se puede comprar alcohol únicamente de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo hay ley seca, por lo que el expendio de licor los fines de semana, como bebida de acompañamiento, está autorizado para los restaurantes de la categoría 4 y turísticos, que tiene los permisos por los ministerios de Gobierno y Turismo.



- Se puede realizar ejercicio, pasear o caminar en los parques, que operan al 30% de su capacidad. Las actividades deben ser individuales, es decir no se permite deportes en equipos.



- Se puede circular con el vehículo particular, según el último dígito de la placa: impares circulan los lunes, miércoles y viernes; y los pares, los martes, jueves y sábado. El domingo 23 de agosto circulan vehículos con placa par y el 30 de agosto están autorizados los vehículos con placa impar.



- Los taxis convencionales y ejecutivos, transporte mixto y carga liviana pueden circular todos los días sin restricción del número de su placa.



- El transporte urbano funciona con el 50% de su aforo.



- Se puede viajar dentro de la provincia y entre cantones con el mismo color amarillo.



- Están habilitados los centros comerciales y restaurantes, con el 50% del aforo.



- Se permiten actividades de entrenamiento formativo en piscinas en espacios cerrados, se deben respetar los protocolos de bioseguridad y los lineamientos emitidos desde el COE nacional.

- Se puede viajar fuera del Ecuador o recibir turistas. Los extranjeros ya no necesitan cumplir con el aislamiento obligatorio, pero deben presentar una prueba de covid-19 con un máximo de 10 previos al arribo y no deben tener síntomas.

La visita de parques y actividades físicas individuales sí están permitidas en Quito. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO





¿Qué está prohibido?



- Está prohibida la venta de licor de viernes a domingo.



- Los bares, karaokes, centros nocturnos o de tolerancia y billares siguen cerrados.



- No están permitidas las reuniones sociales en ningún día de la semana.



- No se pueden hacer velatorios.



- Las clases en cualquier nivel educativo siguen suspendidas.



- Se mantiene la modalidad de teletrabajo para las áreas que no son prioritarias como alimentación, medicina, seguridad, comunicaciones, transporte y logística, etc.



- Los espectáculos públicos en espacios abiertos o cerrados y las aglomeraciones están prohibidas.



- Las terminales interprovinciales en Quito siguen cerradas.



Los centros comerciales solo pueden acoger al 50% del aforo en Quito. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO