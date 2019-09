Las actividades educativas no se suspenderán, a pesar del anuncio de movilización en Carchi

LEA TAMBIÉN

Los dirigentes de los gremios, sectores sociales y de los gobiernos locales de la provincia del Carchi, ubicada en el norte de Ecuador, se reunieron este lunes 23 de septiembre del 2019. En la cita, que fue reservada, se preparaban los detalles para la movilización que se realizará este martes 24, para exigir la atención del Gobierno. La provincia fronteriza con Colombia atraviesa una crisis económica desde hace una década.

El problema se agudiza con la constante devaluación de la moneda colombiana frente al dólar, que provoca que los precios de los productos y servicios se tornen más baratos en el vecino país en relación a los que se ofrecen en el norte de Ecuador. Ayer, domingo 22 de septiembre, con USD 1 se podía adquirir 3 404 pesos, al cambio oficial.



El fenómeno afecta básicamente al comercio, la principal actividad económica de la capital del Carchi. Sin embargo, también atraviesan problemas los sectores agropecuarios, industriales y artesanales. En agosto del 2018, tras un paro provincial en Carchi, el régimen del presidente Lenín Moreno se comprometió a ayudar a la provincia fronteriza.



Entre otras cosas se ofreció el retorno de la canasta comercial transfronteriza, la entrega de créditos, la creación de polos de desarrollo, la exoneración del anticipo al impuesto a la renta para este ejercicio fiscal, la ampliación de la vía Panamericana.



Sin embargo, la mayoría de ofertas no se han cumplido, asegura Guillermo Herrera, prefecto del Carchi. Como ejemplo señala que en 12 meses la vía Panamericana no se ha ampliado ni en 10 kilómetros.



Es por ello que este martes, a partir de la 08:30, los dirigentes realizarán una marcha por las calles céntricas de Tulcán. Luego irán hasta la Gobernación para entregar la resolución de la Asamblea Provincial que tiene 12 planteamientos.



Mientras tanto, las clases no se suspenderán en los establecimientos educativos. Así lo informó la Coordinación Zonal 1 de Educación, “refiriéndose a la movilización anunciada por los gobiernos descentralizados y gremios del Carchi”.