Actividades en Banco Pichincha se normalizaron al mediodía en Ambato

Las actividades en las cuatro agencias del Banco Pichincha en Ambato se normalizaron desde el mediodía de este miércoles 14 de agosto del 2019. Las largas filas para retirar dinero de los cajeros automáticos fueron disminuyendo de manera paulatina. Mientras que en las ventanillas la atención se realizó sin problemas.

Ángel Acosta logró retirar su dinero de la cuenta de ahorros para pagar la deuda de una tarjeta de crédito en otra entidad financiera. El vendedor, de 45 años, indicó que intentó conseguir el dinero desde el martes 13 de agosto, pero no tuvo éxito. “Hoy llegué en tres ocasiones al banco y había bastante gente que intentaba sacar su plata. Ellos reclamaban por el pésimo servicio y solo decían que había fallas en el sistema”, aseguró Acosta.



Algo similar sucedió con las actividades de la banca móvil y la red Mi Vecino, que opera en las tiendas. “No pude hacer una transferencia porque la página web no funciona. Esa transacción debo hacer, porque si no se generan intereses y el banco no me va a reconocer eso”, dijo Alba Morocho.



La comerciante acudió a la entidad financiera para obtener respuestas ante las fallas de la página web. Una asesora le dijo que en las próximas horas se normalizaría el sistema. Se informó que ninguna de las agencias en Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua fue cerrada.



La entidad financiera, a través de un comunicado que se difundió por redes sociales, informó que "el inconveniente técnico presentado en su plataforma informática se solucionó esta mañana (14 de agosto de 2019)".