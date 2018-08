Acnur registró más pedidos de asilo de venezolanos en el 2018 que de colombianos

LEA TAMBIÉN

Por primera vez, los solicitantes de asilo de origen venezolano superaron a los colombianos en 2018 en Ecuador. El dato lo confirma un informe de Acnur, que asegura que entre enero y junio de 2018, se registraron 4 003 solicitudes. De estas, 1 000 fueron recibidas únicamente en junio. Mientras tanto, cifras del Ministerio del Interior muestran que, hasta el 31 de julio de 2018, ingresaron al país casi 454 000 venezolanos. De estos, se registró la salida de más de 382 000 personas.

Esto no significa, sin embargo, que la cantidad de solicitantes de nacionalidad colombiana haya disminuido. Por el contrario, este año se registró un aumento de alrededor de un 15%, aseguró María Clara Martín, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Ecuador, en diálogo con EL COMERCIO. "El número de venezolanos subió a más del triple comparado al año pasado. El 2017 tuvimos unos 1 500 solicitantes de Venezuela. Este año ya estamos cerca de los 5 000", comenta.



A escala global, entre 2014 y 2018, más de 280 000 venezolanos han pedido el estatus de refugiados en distintos países del mundo. La mayor parte de las solicitudes se han realizado en el Perú; este país alberga más de un 42% de las peticiones en el mundo, esto equivale a casi 127 000 personas. El segundo país es Estados Unidos, con 72 000. Mientras que Ecuador se encuentra en el octavo, con 6 200.

En los últimos días (desde el lunes 6 de agosto de 2018), el Puente Internacional de Rumichaca, ubicado en la frontera de Ecuador con Colombia, ha vivido una inusual situación de movilidad humana. "En un periodo de ocho días, más de 30 000 personas pasaron por ahí", subraya Martín. Por esta razón, la Cancillería de Ecuador decretó emergencia en Pichincha, Carchi y El Oro, para poder disponer de los recursos necesarios para poder atender a esta población.



"Acnur felicita al Gobierno por esta decisión. Muestra el reconocimiento de una situación que ha se venido intensificando sobre todo durante este año. Es un reconocimiento que viene de la mano de respuestas. No es solo retórica, sino que permite activar más recursos para poder atender a esta situación", destacó la representante de Acnur para Ecuador.



Así como el ingreso al país se ha incrementado, las salidas también se registran en masa. Cancillería asegura que solo un 20% se quedan en el país. Por ejemplo en Quito, únicamente desde el albergue ubicado frente al terminal de Carcelén, 30 personas continuaron su viaje hasta el Perú el 7 de agosto. El 8 de agosto salieron 50, aseguró Rubén Peña, coordinador del albergue.



Todavía no se tiene claro por qué aumentó tan exponencialmente el número de venezolanos que pasan por Rumichaca. "Había un cierto miedo en algún momento de que se pudieran llegar a cerrar las fronteras por el cambio de Gobierno en Colombia", asegura Martín.



Sin embargo, también puntualiza que pueden ser varios factores acumulados los que impulsaron esta movilización masiva. En sus propias palabras, "es muy difícil a veces saber exactamente por qué esto se puede incrementar así, pero lo cierto es que en los últimos seis días creció muchísimo su llegada y hubo que tomar medidas de emergencia".



La funcionaria también destaca la legislación ecuatoriana ante la migración. "Ecuador es un país pequeño, pero tiene las mejores políticas. El rol que tiene el Ecuador como ejemplo, no solo a nivel de latinoamericano sino a nivel mundial, es crucial. Esta es una nación que ha demostrado que se puede acoger a mucha gente, tener solidaridad y que el país se beneficia con eso. Siéntanse orgullosos de lo que están haciendo", recalca Martín.