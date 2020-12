Pedido de aclaración de sentencia prolonga más la inscripción del binomio Arauz-Rabascall

La resolución que definirá el futuro del binomio presidencial de la alianza correísta Unión por la Esperanza (Unes) se puede extender aún más. Carlos Arboleda y Wilson Freire solicitaron un recurso de ampliación y aclaración de la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en la que se aceptó parcialmente la impugnación en contra de la fórmula integrada por Andrés Arauz y Carlos Rabascall.

Freire confirmó que pidieron la aclaración del fallo, el miércoles 2 de diciembre del 2020, en el último día de plazo que tenían para hacerlo. El accionante dijo que solicitaron que el Tribunal aclare si se declaró o no la nulidad del acta aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se negó una impugnación del Movimiento Ahora en contra del binomio de Unes, y que, además, no admitió a trámite la objeción presentada por Arboleda y Freire.



En la sentencia del TCE, emitida el domingo 29 de noviembre, se dispuso que el CNE, en un plazo de tres días, resuelva el recurso planteado por Arboleda y Freire, que en principio no fue admitido a trámite. Los accionantes cuestionan la legalidad de la alianza Unes, integrada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social (FCS), argumentando que cuando el CNE calificó a la coalición, FCS había sido eliminado del registro de organizaciones políticas, por recomendación de la Contraloría.



“Lo que el Tribunal no tomó en cuenta, es que si se juntaron dos causas, se debió declarar la nulidad del acta”, manifestó Freire. Los accionantes piden que se revoque la alianza Unes, con el argumento de que fue aprobada por el CNE vulnerando el reglamento, que establece que las organizaciones que forman una coalición deben estar legalmente constituidas.



“Cuando el CNE aprobó la alianza Fuerza Compromiso Social estaba ilegal, había sido declarada su eliminación, en función de la petición de Contraloría, ya que no cumplió con los requisitos de la inscripción”, dijo Freire.



Pero el propio Tribunal Contencioso Electoral, el 12 de noviembre pasado, dejó sin efecto esa disposición que eliminó a FCS y le restituyó la personería al grupo.



Procedimiento de aclaración



Una vez que el TCE conozca el pedido de ampliación y aclaración, el Pleno deberá sesionar nuevamente para resolver el pedido. Luego de que avoquen conocimiento, tendrán dos días de plazo para pronunciarse.



Posteriormente, hay que esperar que la sentencia aclarada se ejecute, tras notificar a las partes involucradas. Esto se debe realizar en un plazo de tres días. Solo después de ese tiempo, el proceso volverá al CNE, para que tramite la impugnación de Arboleda y Freire, tal como lo establece la sentencia, igualmente en un plazo de tres días.



Freire anticipó que, si el CNE niega la impugnación que pide la revocatoria de la alianza Unes, nuevamente apelarán la resolución ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). “Ellos no podían haber legalizado a la alianza, por tanto, deberían revocar la legalización de Unes”, comentó.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, pidió al Tribunal que resuelva lo más pronto posible los recursos pendientes, para poder definir las candidaturas que participarán en las elecciones generales del 7 de febrero del 2021.



Hasta el momento 15 binomios presidenciales están calificados en firme y aseguraron su participación en la contienda. El CNE prevé mandar los diseños de las papeletas al Instituto Geográfico Militar, para iniciar con la impresión, la segunda semana de diciembre.



Pero si no se resuelve el caso del binomio de Unes, que ya fue calificado por el CNE, el plazo se extendería. Según el calendario electoral, el último plazo para cerrar las listas de candidatos vence el 7 de enero del 2021, es decir, un mes antes del día de las elecciones.

La dirigencia de Unes, a través de un comunicado, rechazó la “dilatación” del proceso de calificación del binomio Arauz-Rabascall y denunció un supuesto intento de “violentar el calendario electoral”.