Juez tramitó en 28 minutos medidas cautelares a favor de la acería china Xinlong S.A.; Senae presentará queja

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En 28 minutos un Juez de Garantías Penales dio trámite y aceptó medidas cautelares a favor de la acería Xilong, asentada en el cantón Milagro (Guayas).

El juez Aquiles Dávila Gómez resolvió que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) “proceda al levantamiento de los sellos de intervención” y al retiro de los agentes aduaneros o cualquier persona ajena a la empresa en las instalaciones de la compañía. La medida la dictó el sábado 16 de febrero del 2019 a 23:39, una vez que avocó conocimiento a las 23:11 del mismo día. En la misma resolución fijó una audiencia pública para el 15 de marzo del 2019.



Esta empresa de capitales chinos fue allanada y clausurada el 27 de diciembre del 2018 por presunta defraudación tributaria y aduanera, testaferrismo, lavado de activos, precarización laboral, asociación ilícita, entre otras denuncias que investiga la Fiscalía. Y según dijeron autoridades de Gobierno, el 8 de enero pasado, estaría vinculada a actos de corrupción de “Glas-Topic y Rivera”.



La directora Senae, María Alejandra Muñoz, dijo a este Diario que lamentaba la resolución judicial. Además, la entidad todavía no ha sido notificada y, por esa razón, el personal aduanero no ha sido removido del establecimiento.



Según Muñoz, con la resolución del juez se pone en riesgo el inventario que Senae registró en la planta de la acería en enero pasado, valorado en USD 11,4 millones. “Puede ser alterado, sin la respectiva vigilancia”.



“Un juez me ordena que me vaya. ¿Qué nos puede garantizar que ellos vayan o no a utilizar la maquinaria o vayan a desaparecer la prueba? Esa es la gravedad de lo que ha pasado”. Anunció que Senae, conjuntamente con el subsecretario Anticorrupción, Iván Granda, presentarán una queja en contra del juez en el Consejo de la Judicatura.



El representante legal de la acería, Yao Jinshui, presentó la Acción de Protección en contra de Senae y pidió las medidas cautelares el 16 de febrero. Según se menciona en la denuncia, el director distrital de Aduana de Guayaquil, Rodolfo Arce, resolvió el 6 de febrero levantar los sellos de clausura y colocó nuevos sellos de “intervención”, lo cual no le permite el uso y goce de los bienes de la empresa, “sino que impiden el desarrollo de sus actividades normales”. Además, menciona que los policías aduaneros “han procedido a desalojar parte de las instalaciones físicas” de la acería.