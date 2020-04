Aceptación de cupos a la universidad, del proceso Ser Bachiller, se reanudará el 4 de mayo del 2020

LEA TAMBIÉN

El proceso de acceso a la educación superior del primer semestre de 2020 se reanudará el 4 de mayo del 2020, informó la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Del 4 al 6 de mayo, las personas que participaron en la primera etapa de postulación podrán verificar si se les asignó un cupo. Deberán aceptarlo o rechazarlo, precisó la Secretaría en un comunicado emitido este lunes 27 de abril del 2020.



Este proceso se realizará a través de la plataforma Ser Bachiller y por medio del envío y recepción de mensajes de texto SMS para las personas que no cuentan con servicio de Internet.



Estas opciones se activaron debido a las medidas de aislamiento y distanciamiento social que rigen en todo el país para evitar la propagación del covid-19.



Las personas que no cuentan con Internet recibirán un SMS con una palabra clave. Enviando dicha palabra al número indicado, el aspirante podrá verificar si se le fue asignado un cupo, y aceptarlo o rechazarlo.



La persona deberá confirmar su identidad, respondiendo una pregunta de validación. Si contesta correctamente, podrá conocer el detalle del cupo asignado: carrera, institución de educación superior, modalidad, jornada y sede.



Las personas a las que se les asignó un cupo deberán pronunciarse aceptándolo o rechazándolo, hasta el 6 de mayo, caso contrario se entenderá que no existe pronunciamiento alguno, liberándose el cupo para otro postulante.



Las personas que no obtuvieron un cupo recibirán un mensaje de texto con dicha información y las fechas de la segunda aceptación., informó la Senescyt.

En el comunicado además se detalla que en cualquiera de las dos modalidades (Internet o SMS), al aceptar el cupo, la persona postulante asume la responsabilidad de utilizarlo adecuadamente y matricularse en la institución elegida. “Es importante que se tenga presente que si se decide realizar la aceptación de cupo por Internet (portal Ser Bachiller), no podrá utilizar la opción de SMS y viceversa”.