Se anuncian acciones para contrarrestar las nuevas invasiones en Monte Sinaí

Varios de quienes ocupan lotes irregulares en Monte Sinaí provienen de otros sectores populares de Guayaquil y de provincias como Manabí, Los Ríos y El Oro, principalmente. Las acciones de las autoridades para desalojar las precarias infraestructuras ilegales, en terrenos del Estado, encendió las alarmas de los ciudadanos que pugnan por un espacio “para vivir”.

En Monte Sinaí, en el noroeste de la urbe porteña, se han identificado cuatro parcelas nuevas. Éstas se habrían instalado desde hace seis meses. Ocupan una totalidad de 20 hectáreas e incluirían unos 970 solares.



Evelyn Montalván, titular de la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, confirmó que la semana pasada se realizaron varios operativos que dejaron tres personas detenidas, uno por tráfico de tierra y dos, por infiltración a un área de seguridad.



No obstante, puntualizó que las tareas de control se intensificarán desde el próximo lunes, 8 de julio del 2019, con el propósito de impedir la proliferación u expansión de los asentamientos irregulares.



Una de las parcelas incluye a 361 lotes bajo la Asociación Virgilio Briones. Ahí sus promotores afirman que los terrenos no tuvieron precio para los ciudadanos y que se busca la legalización con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), que es el propietario.

En una loma de Monte Sinaí, que es de difícil acceso, los solares están demarcados con cinta plástico y hay pequeñas construcciones de caña, con plástico y hasta con zinc. Foto: Jorge Gonzáles / EL COMERCIO

Así, buscan desmarcarse de ser considerados como una invasión. Virgilio Briones, de 80 años, le contó a este Diario que el 6 de enero de este 2019 se realizó la medición de los terrenos. Los interesados son personas que no tienen viviendas en el cantón Guayaquil, para ello se les pidió una firma juramentada y un certificado del Registro de la Propiedad.



Él comentó que tienen los trámites en el Ministerio de Vivienda, dueño del espacio, para que se les asigne formalmente los lotes. “Ya hemos contratado a un topógrafo, nos va a cobrar USD 2 500, por ello hemos pedido USD 15 a cada socio, ahí saldrán los planos para el Estado y el Municipio”.



Sin embargo, las acciones últimas de las autoridades inquietan a otros de los que pugnan por un terreno. Este sector se ubica en una loma de Monte Sinaí, es de difícil acceso y los solares están demarcados con cinta plástico y hay pequeñas construcciones de caña, con plástico y hasta con zinc.

Segundo Holguín tiene un terreno de 10 por 20 metros. Dijo que no pagó por él, pero que urge un sitio para no tener que arrendar. “Estamos a favor del diálogo, nosotros no somos invasores, estamos haciendo el papeleo en el Miduvi”.



Mientras, María, quien prefirió ocultar su apellido, dijo que muchas familias son de otras provincias. Ella mismo llegó desde Quevedo y busca un terreno para habitar en Guayaquil. “Queremos un mejor futuro para nuestros hijos”.



Mientras ayer (5 de julio del 2019) hubo una reunión entre los representantes de varios organismos del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Nacional para tratar el tema. Se prevé que la semana próxima se informe sobre los resultados de dicho encuentro.