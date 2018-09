Presentaron acción de protección para exigir evaluación de jueces del CNJ

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La mañana de este lunes 24 de septiembre del 2018 se presentó una acción de protección para exigir la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El recurso fue presentado por el abogado Raúl Llerena en la Unidad Judicial Penal Norte 2 Albán Borja, en Guayaquil.

“No estamos para defender un funcionario, sino para defender el mandato popular. Nosotros dijimos sí en la consulta popular para que haya una evaluación y de ser el caso una sanción a los jueces que 'correizaron' la Justicia en el país”, dijo al llegar al lugar.



Llerena comentó que el objetivo es dejar sin efecto la suspensión de la evaluación que desarrollaba el Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio a los jueces y conjueces del CNJ. Esto en referencia a esa decisión que fue tomada por unanimidad en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs) el pasado 18 de septiembre.



Para Llerena, el Consejo presidido por Julio César Trujillo “transgredió” los principios de legalidad y de seguridad jurídica. “Nadie puede estar por sobre la Constitución (…) esta vez se equivocaron y contrariaron la voluntad popular. El pedido es que se deje sin efecto la orden de no evaluar al Consejo”, comentó.



Añadió que si el Cpccs no confía en el CJ para la evaluación, debe ser el mismo ente de control el que asuma la tarea.



Según la resolución aprobada por unanimidad en el Cpccs, una evaluación en este momento no garantiza estándares internacionales debido al tiempo insuficiente para evaluar que tienen los vocales encargados.



Adicionalmente, se indicó que existe el riesgo de que los parámetros que utilice la Judicatura transitoria no confluyan con los que decida la definitiva. En esa misma sesión, el Pleno del Cpcss-t aprobó los reglamentos para elegir al Consejo de la Judicatura definitivo y también a los nueve jueces de la Corte Constitucional definitiva.