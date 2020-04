Acción Democrática propone un 'gobierno de consenso nacional' frente a la crisis

LEA TAMBIÉN

El Foro para la Acción Democrática, que agrupa a académicos, escritores, entre otros actores, convocó este miércoles 1 de abril del 2020 a las funciones del Estado, la sociedad civil y fuerzas políticas "para que se concrete de inmediato el gobierno de consenso nacional".

El llamado se da frente a la crisis provocada por la pandemia del covid 19, que hasta ahora ha cobrado la vida de 93 personas en Ecuador, mientras hay 2 748 contagiados y 3 200 casos sospechosos.



"Ante la situación, para salvaguardar la estabilidad democrática y las decisiones que tendrán impacto en generaciones enteras, proponemos la formación de un gobierno de amplio consenso nacional que enfrente la crisis con firmeza y responsabilidad social, con sentido de unidad y el respaldo del país entero y la comunidad internacional, asumiendo las grandes decisiones que el presente y el futuro demandan sin pensar en banderas ni colores", indicó este colectivo en un comunicado.



Agrega que "la pandemia profundiza la crisis que ya azotaba al país" y que "esta situación de extrema gravedad no es coyuntural, sino que se proyectará a los siguientes años".



"Es urgente consolidar consensos sobre una moratoria de la deuda externa, robustecimiento del sistema sanitario y del IESS, adquisición directa de medicamentos, insumos y equipos necesarios para enfrentar la pandemia, reasignación de recursos presupuestarios, diferimiento de pagos por servicios públicos, de deudas a la banca y al comercio", apunta.



También sugiere una "reducción radical de gastos electorales", y demanda "atención a las necesidades inmediatas de salud y alimentos a los millones de personas pobres".



Entre otros suscriben este comunicado, Gustavo Vega Delgado, Marco Antonio Rodríguez, Pepé Carrión, Edgar Samaniego, José Chávez Chávez, Enrique Galarza, Iván Cevallos, Virginia Rosero Verdesoto, Lenny Quiroz Zambrano, Ariruma Kowii, Carlos Nogales, Víctor Rivadeneira, y cerca de 40 adherentes.



La iniciativa del Foro por la Acción Democrática no es la única, pues la semana pasada el grupo Cauce Democrático, que encabeza el expresidente Oswaldo Hurtado, planteó conformar un Gobierno de unidad nacional alrededor del presidente Lenín Moreno.



"Para que exista un Gobierno de unidad nacional es necesario que la nación, el país, las diversas tendencias, organizaciones, estén dentro del Gobierno", apuntó Hurtado, tras señalar que esto no significa un "reparto de puestos".

Hurtado criticó que Moreno "se diera las vueltas" y no fuera claro en responder a esta iniciativa, durante una entrevista que el Presidente concedió a El Comercio y El Universo, y que fue divulgada el domingo pasado.