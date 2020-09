Los accidentes viales aumentan desde junio del 2020 en Ecuador 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los casos aumentan poco a poco. Un informe mensual de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) muestra que tras una caída reportada en abril y mayo a causa del coronavirus, los siniestros viales comenzaron a subir desde junio del 2020 en el país.

Sin embargo, las estadísticas no llegan a los niveles de enero y febrero. Además, son inferiores a los registrados en el mismo período del 2019.



Cuatro meses después de la muerte, los baún recuerdan lo ocurrido con Christian Robalino. Él perdió la vida en un accidente ocurrido en mayo, cuando la crisis sanitaria estaba en el pico más alto.



Paúl, su hermano, dice que sus padres “han sufrido mucho”. Él y más allegados han realizado plantones en el barrio en el que Christian vivía y en las oficinas judiciales, en donde se lleva la investigación.



Los parientes dicen que todo ocurrió, porque la persona señalada por el deceso no respetó una orden de los policías que controlaban los salvoconductos durante la emergencia.



Edmundo Naranjo, abogado de los Robalino, cita un informe policial que fue presentado ante el juez del caso e indica que el supuesto responsable habría invadido la vía cuando intentaba huir del control.



El próximo 5 de octubre está convocada a una audiencia, para saber si el sospechoso va o no a juicio por muerte culposa.



A lo largo del año, solo en Pichincha se contabilizaron 1 990 accidentes. La mayoría se produjo dentro de la pandemia. 112 personas fallecieron.



La ANT tiene un estudio sobre las causas por las que ocurren los siniestros. Según esos datos, el 33,6% de percances se presenta porque mientras manejan los conductores hablan en el celular, comen, manipulan pantallas de video o se maquillan. Eso es lo más usual.



Luego está el irrespeto a las señales, como Pare, Ceda el paso o a luz roja del semáforo. Otra causa importante es el irrespeto al límite de velocidad.



Esos porcentajes han sido similares en los últimos años y no han variado pese a las restricciones y la vigilancia que estaban vigentes por el virus.



Los operadores del ECU-911 atienden constantes llamadas de emergencia por accidentes de tránsito. Solo el sábado último, este servicio atendió siete siniestros. El primero se produjo cerca de las 07:00 en la av. Simón Bolívar, a la altura del puente de Guápulo, en Quito.



Un vehículo terminó volteado sobre la calzada que estaba mojada. Dos personas fueron trasladadas a casas de salud.



40 minutos después, en la misma avenida, pero esta vez cerca de la intersección con la autopista general Rumiñahui, otro vehículo chocó contra un poste de alumbrado público.



Minutos más tarde, a las 08:00, la gente alertó sobre otro hecho, en la av. Galo Plazo Lasso, en el sector la Kennedy. Los integrantes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerraron el carril central y los ocupantes de los vehículos involucrados fueron atendidos por paramédicos. En la tarde y noche continuaron las llamadas.



La movilidad de los autos subió cuando las ciudades pasaron de semáforo rojo a amarillo. Por ejemplo, en Guayaquil el cambio se produjo el 20 de mayo. Cuenca lo hizo tres días después y Quito, el 3 de junio.



El 25 de agosto último se registró un caso en la av. Mariscal Sucre, a la altura de la terminal de Quitumbe. Un vehículo chocó contra un poste de luz.



El conductor dio positivo al test de alcoholemia. Los agentes que tramitaron el caso tuvieron que pedir ayuda a la Policía, porque el infractor amenazaba con agredirlos.



Fue llevado a la Unidad de Flagrancias. El vehículo fue remolcado hasta los patios de retención en Las Cuadras.



En Guayaquil, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) reportó nueve incidentes durante el sábado 19 de septiembre. A primera hora, 01:30, dos vehículos chocaron en las avenidas Daule y Juan Tanca Marengo.



Cuatro horas después, una camioneta se impactó con un poste de alumbrado público en el sector de Batallón de Suburbio, calle 24 y la M. El domingo hubo nueve percances más.



En lo que va del año, en Guayas se han producido 3 913 siniestros. De marzo a agosto, hubo 166 fallecidos. Uno de esos casos es el de Roberto Malta, arrollado por una mujer.



El lunes 21 de septiembre, tres personas fallecieron en un hecho que se registró en el km 39 de la vía a la Costa, a la altura de la comuna San Rafael, sector Río Verde.



Según los reportes del ECU-911, un bus de transporte de pasajeros se impactó contra un vehículo liviano, cerca de las 15:04. Luego de la valoración médica, un herido fue trasladado hacia el hospital Liborio Panchana, en Santa Elena.



En contexto

​

Al inicio de la pandemia solo pudieron circular carros con salvoconductos. En las vías se instalaron puestos de control con policías y militares. La orden de los uniformados era que los ciudadanos cumplan con las disposiciones. Hoy, las restricciones son menores.