31 accidentes de tránsito se registraron en Quito durante el fin de enero y 1 de febrero del 2021

Un camión y un bus de servicio interprovincial se accidentaron a las 09:45 de este lunes 1 de febrero del 2021 en la avenida Maldonado, a la altura del sector de La Joya en Cutuglahua, en la salida sur de Quito.

El teniente Juan Pablo Sarzosa, del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), informó que en el bus se movilizaban 11 personas, quienes fueron evaluadas por los paramédicos. “La mayoría no tiene lesiones. Lamentablemente, una mujer de 52 años sufrió fracturas en las extremidades superiores”.



Ella fue estabilizada, extraída del vehículo y llevada en una ambulancia. Sarzosa informó que, al llegar al sitio del siniestro, los choferes de los vehículos no se encontraban allí.



Un carril de circulación fue cerrado hasta retirar los vehículos pesados. La parte frontal derecha del autobús se destrozó y el costado izquierdo del camión tenía afectaciones. En la emergencia también intervino personal del Cuerpo de Bomberos de Machachi.



Este no fue el único accidente que se produjo el primer día de febrero del 2021. En la vía a Calacalí, sector de la Mitad del Mundo, un carro liviano se impactó contra un poste. El CBQ señaló que una persona murió y otras dos resultaron heridas.



En su último reporte, la Empresa Publica Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (EM Seguridad) informó que 29 accidentes se produjeron en la ciudad desde el 29 hasta el 31 de enero del 2021. Con los dos accidentes registrados esta mañana en Quito suman 31 percances.



La mayor parte de siniestros ocurrieron en los distritos La Delicia y Eloy Alfaro. Por ejemplo, la noche del sábado hubo un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar, a la altura de El Troje. El domingo 31 de enero por la mañana, dos carros se accidentaron en la avenida Manuel Córdova Galarza y Manuela Sáenz de Pomasqui (norte de Quito). Otro choque se produjo en la av. Interoceánica, sector Miravalle. Ahí, un poste de alumbrado público obstaculizó los dos sentidos de la vía.