Madres de familia piden más seguridad en la avenida Simón Bolívar, tras accidente de tránsito

En los mensajes escritos en redes sociales se siente el dolor y la impotencia de madres y padres de familia. Algunos cercanos al pequeño, que el viernes 6 de septiembre del 2019, quedó huérfano de madre, en un lamentable accidente de tránsito ocurrido en la avenida Simón Bolívar en Quito.

"Hoy murió una madre, mañana puedes ser tú, o cualquiera de nosotros. Se requiere protección en la vía, en beneficio de la comunidad y de los colegios del sector: Campoverde, Anderson y Kepler", escribió en su cuenta de Twitter, Sol Muñoz. Ella como decenas de usuarios de esta red social usaron el hashtag #SosSimónBolívar para llamar la atención del alcalde Jorge Yunda y de la ANT, también a través de este medio.

Los escritos hacen referencia al accidente de tránsito ocurrido a las 08:46, del viernes, en la Simón Bolívar, en el acceso a Nayón, en el nororiente de la capital. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), un tanquero de combustible que circulaba en sentido sur-norte, perdió pista e invadió un carril del otro sentido de la vía, impactando a un vehículo de marca Duster. Su conductora falleció. Sobrevivió un niño. La madre llevaba a su pequeño al colegio donde estudia.

Necesitamos más control en esa vía es una zona escolar x favor @LoroHomero ayúdenos a evitar mas accidentes, estamos en peligro #SosSimónBolívar — Andrea Jurado 💮 (@andreajuradov) September 7, 2019



Luego del accidente se difundieron imágenes, también en redes sociales, del conductor del tanquero, al que se observó escalando por la loma, intentando escapar del lugar. Pero luego la AMT dijo que el presunto conductor fue detenido. Esa actitud del conductor generó rechazó. Incluso se viralizó una hoja con supuestos datos del auto, en el que se observa que no ha pasado por algunas revisiones.

Carmen Lucía Ramón se refirió a la situación, en su cuenta de Twitter. "Un conductor irresponsable destruyó a una familia y una historia de amor maravillosa de madre e hijo. Era una madre que llevaba a su pequeño a sus primeros días de adaptación al mismo colegio que va mi hijo. Mañana podría ser cualquiera de nosotras".



En sus cuentas institucionales, el Liceo Campoverde y el Colegio Johannes Kepler exigieron a la Policía Nacional y al Municipio de Quito un plan vial de seguridad, para esta zona, en donde hay tres colegios, incluyendo al Anderson. "No podemos permitir que esto vuelva a suceder", dijeron.



Lorena Coronel también escribió en Twitter "Qué tristeza tan grande. La gran familia @CampoverdeLiceo de luto por la imprudencia y a la paupérrima seguridad vial de la #SosSimónBolívar". También aseguró "Ese no es #QuitoGrandeOtraVez que queremos para nuestros hijos. Medidas urgentes en esa vía. No más muerte". Y copiaron el mensaje al alcalde Yunda (@LoroHomero) y a Fernando Carrión (@fcarrionm).



Los mensajes de madres de familia se multiplican. Todas coinciden en decir que sus corazones están de luto y que temen por sus hijos; "la vida de cientos de niños está en juego; las autoridades deben tomar medidas urgentes para evitar nuevas tragedias".



Algunos padres de familia han replicado tuits de una firma (@RHVConsultores). En uno de sus mensajes aseguran que desde el 2017 hasta abril del 2019 se registran 1 319 siniestros, incluyendo 75 fallecidos en la avenida Simón Bolívar. Y dicen "no más muertos en nuestras vías".



¿Cómo evitar el próximo?, preguntan en un corto video y responden que hace un mes iniciaron un estudio de seguridad. "En este sitio se pueden implementar solucionares viales efectivas". Hablan de un muro parterre tipo F, de 1.10 metros de altura, más señalización y dispositivos reflectivos. "Estas barreras de contención deben estar probadas y cumplir con normas internacionales. Y colocan ejemplos de prueba de impacto a 80 km por hora.