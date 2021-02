34 accidentes de tránsito se reportaron en el último feriado en Quito

Los controles se reforzaron durante la mañana de este martes 16 de febrero del 2021 en el Centro Histórico de Quito. Equipos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), Policía Nacional y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos recorrieron las zonas más conflictivas para pedir a la gente que cumpla las normas de bioseguridad y que se respeten los espacios públicos.

En San Roque, los efectivos de esas entidades retiraron a quienes bebían licor en las aceras y calles. De forma simultánea, vigilaron que los comerciantes y clientes utilicen las mascarillas de forma adecuada ya que algunas personas se las colocaban por debajo de la quijada o no las usaban.



Lo mismo ocurrió en otros puntos como las calles Chile, Imbabura, Rocafuerte y Mejía en donde se aglomeraron peatones y comerciantes informales sin respetar los distanciamientos.



Al mediodía, las autoridades municipales hicieron un balance de las emergencias que se reportaron durante el feriado de carnaval que comenzó el 12 de febrero y finaliza hoy.



Lo hicieron en las instalaciones del sistema ECU-911 ubicadas en el parque Itchimbía, centro de Quito. Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó que se reportaron 34 accidentes que dejaron 14 heridos y un fallecido.



“En el 2020 hubo 59 siniestros, lo cual implica que hubo una reducción. El año pasado se reportaron 30 heridos”, manifestó el funcionario. Para controlar la movilidad en la ciudad, personal de la AMT fue distribuido en la Ruta Viva, Simón Bolívar, Mariscal Sucre y en las terminales terrestres. En total se desplegaron 222 operativos.



Se emitieron 1 139 citaciones por diferentes contravenciones de tránsito. Se apresó a nueve personas por conducir en estado etílico, seis por causar accidente luego de consumir bebidas alcohólicas y seis por provocar siniestros viales.



102 270 personas salieron de las terminales interprovinciales de la capital con destino a otras provincias del país. 1 659 efectivos y funcionarios de la AMT laboraron durante todo el feriado en Quito.



César Díaz, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio, informó que el alcalde Jorge Yunda convocó a reunión del COE Metropolitano para analizar las medidas que se van a tomar frente al anuncio de grupos indígenas de que se realizará una marcha para exigir el recuento de votos.



“Estamos desde ayer desplegados en cinco puntos de la periferia del Distrito Metropolitano, controlando el ingreso a la capital. No solamente por temas de estas anunciadas movilizaciones, sino que también no hemos perdido de vista a la emergencia sanitaria”, dijo Díaz.



Esos puntos son Calacalí, Oyacoto, Pifo, Cutuglahua y Amaguaña. Como primera etapa de los controles, primero intervendrá personal de la AMT y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Conforme se incremente el ingreso de más gente y la situación cambie, otras entidades de seguridad comenzarán a intervenir.



Gabriela Obando, supervisora de la AMC, informó que se realizaron 259 operativos en las nueve administraciones zonales.



En estos se emitieron 172 autos de inicio con procedimientos administrativos sancionadores. De ese número, cuatro fueron por actividades económicas en espacios públicos, una por arrojar escombros, 32 por libadores, 11 por incumplimiento de medidas de bioseguridad, 64 por no usar mascarillas, entre otras. “La indisciplina ciudadana ha sido evidente en cada uno de nuestros operativos en la ciudad”.



La mañana de hoy, cientos de personas acudieron los parques La Carolina e Itchimbía para hacer deporte y compartir los espacios verdes en familia. La mayoría utilizaba tapabocas y se respetaban los distanciamientos mientras hacía deporte o paseaba con sus mascotas.



Personal de la Unidad de Equitación y Remonta de la Policía Nacional patrullaba a caballo los senderos del parque Itchimbía. Los parqueaderos estaban copados de vehículos que arribaron con adultos mayores, hombres, mujeres y niños para divertirse.



Díaz indicó que durante el feriado se realizaron 350 operativos interinstitucionales con la colaboración de 3 313 servidores municipales. Hubo 54 incidentes con 19 heridos. Se reportaron cuatro fallecidos. “Dos por violencia civil, uno por accidente de tránsito y uno por levantamiento de cadáver”, precisó el funcionario.