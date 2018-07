47 accidentes con ciclistas hubo entre enero y junio

LEA TAMBIÉN

En el piso de la cancha de bike polo del parque La Carolina, en el norte de Quito, se pintan pasos cebra, flechas que informan sobre el sentido de circulación y se colocan Pares.

Esto lo hace cada verano la ONG Biciacción como parte de su curso vacacional en el enseña a los niños y adolescentes cómo moverse con seguridad por la ciudad en bicicleta.



Víctor Gallo, uno de los instructores del Biciacción, dice que el objetivo es que, desde pequeños, los chicos se familiaricen con las señales de tránsito y los espacios por los que circula cada actor de la vía.



Otro propósito de los talleres es que, durante las vacaciones, los niños que usan la bicicleta en los parques o en los alrededores de sus viviendas tengan en cuenta las medidas para circular de forma segura.



Entre enero y junio del 2018, en Quito se registraron 47 siniestros de tránsito en los que estuvieron involucrados ciclistas. En dos casos, el accidente causó la muerte de dos de ellos.



Julio Puga, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), dice que, en comparación al período enero-junio del 2017 y 2016, hay una reducción en el número de siniestros. “En el 2016 hubo 77, mientras que en el 2017, un total de 58”. Explica que la mayoría de accidentes no se produce en las ciclovías con las que cuenta la capital. Por eso, una medida de seguridad, según la AMT, es utilizar los carriles exclusivos para los ciclistas.



Actualmente, según la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), en Quito hay 36 kilómetros de ciclovías. Esto sin contar con los 15 kilómetros de ciclorruta habilitada en la extensión de la avenida Simón Bolívar, entre Carapungo y San Antonio de Pichincha.



Pamela Villacrés, directora de Señalización Vial de la Epmmop, indica que las ciclovías señalizadas como parte de una primera fase se ubican, sobre todo, en el norte y centro. Hacia el sur hay ciclovía en la avenida 5 de Junio. Sin embargo, se prevé, en una segunda fase, extenderla para cubrir ese sector de la ciudad.



Con base en las investigaciones de los accidentes de tránsito, Puga expresa que, en general, los siniestros de tránsito en la ciudad ocurren por distraerse al conducir (usar teléfonos móviles, maquillarse o comer, entre otros), no respetar las señales de tránsito y manejar a más velocidad que la que se permite en determinadas vías.



La AMT no investiga ni sanciona en los casos en los que hay heridos o fallecidos. Lo que sí hace es sancionar a los vehículos que invaden las ciclovías. Los datos de la entidad muestran que, entre enero y junio del 2018, un total de 719 personas fueron citadas por invadir los carriles exclusivos para ciclistas. Esa infracción se sanciona con el 15% de una Remuneración Básica Unificada (RBU) y 4,5 puntos menos de la licencia de conducir.



El respeto entre los distintos actores de la vía es un trabajo de cultura, dice Puga. En Quito hay una normativa que plantea a la caminata y a la bicicleta como formas de movilidad sostenible. Allí se establece que la prioridad, en orden de vulnerabilidad, es peatón, ciclista, motociclista y vehículos.



Esa preferencia es la que, según Gallo, se enseña en los talleres vacacionales. El objetivo del Bici Verano no es que los niños usen la bicicleta como forma de transportarse desde esa edad (entre los 6 y 12 años). “La idea es que concienticen a los mayores, a sus padres, sobre el respeto al ciclista y peatón; además que conozcan las señales de tránsito”.



El tema debe afrontarse con educación. Gallo explica que una de las opciones es que haya capacitación para los conductores al sacar la licencia. También para los ciclistas sobre la normativa de tránsito.



En la cancha de bike polo de La Carolina se simula una pequeña ciudad. Los niños hacen fila a la espera de que quien les señala un Pare otorgue paso. Entre ellos conversan y se ríen. Uno de esos niños dice: “No puedo subirme a la vereda porque me multan”. Él se detiene y conduce su bicicleta hacia el sentido contrario.



Con estos talleres, Biciacción quiere evitar más accidentes. Gallo recuerda que el último siniestro que tuvieron que lamentar fue el de Felipe Endara, quien fue atropellado el 16 de julio por un auto que invadió la vía en Cumbayá. El conductor huyó del lugar.



Actualmente, según una actualización sobre su estado subida a su página de Facebook, Endara está progresando. “Feli se encuentra aún en terapia intensiva con las medidas necesarias para su edema y sus lesiones. Salió muy bien de su operación de rodillas”.

El 5 de agosto próximo se realizará un paseo y una rifa solidaria para recaudar fondos. El objetivo es cubrir los gastos médicos.