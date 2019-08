Vehículo impactó a motociclista en el sector del parque El Ejido

LEA TAMBIÉN

Un vehículo impactó a un motociclista en las intersecciones de la avenida 10 de agosto y Tarqui en el centro norte de Quito. El hecho se registró a las 07:45 de este 21 de agosto de 2019.

Al lugar llegaron miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y personal de la Cruz Roja Ecuatoriana. El conductor de la moto no sufrió heridas de gravedad.



De acuerdo con el agente de tránsito que llegó al lugar, la propietaria del vehículo indicó que el motociclista invadió su carril y no pudo frenar a tiempo. Ella se quedó en el lugar y esperó a que se realizará el procedimiento correspondiente para determinar responsabilidades.



Los paramédicos de la Cruz Roja indicaron que se dio la atención debida al afectado y que no fue necesario llevarlo a un centro médico. Lo examinaron al interior de la ambulancia.



El personal de la AMT colaboró con la circulación de los vehículos en la concurrida avenida.



Los transeúntes indicaron que algunos motorizados atraviesan el parterre y salen a la vía sin tomar las precauciones necesarias. Piden más control.