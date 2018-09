La mayoría de pasajeros del bus de la empresa Nambija era de Zamora y Loja

LEA TAMBIÉN

El conductor y el ayudante del bus número 20 de la Cooperativa Nambija, que la madrugada de este martes 18 de septiembre se accidentó en la carretera Pindo-Balsas, sector de San José, en la provincia de El Oro, permanecen en distintas casas de salud.

El accidente ocurrió cerca de las 04:00. La unidad salió desde la terminal terrestre de Gualaquiza (Morona Santiago) a las 23:45 con destino final

Guayaquil. Antes, ingresó a la terminal terrestre de Loja y de allí salió a la 01:30, con 40 pasajeros en total, de acuerdo con el registro del viaje.



En una curva del sector de San José, el bus rodó por un abismo de unos 400 metros y causó la muerte de 12 personas y 27 heridos, según un comunicado de la Gobernación de El Oro. Algunos están graves, con amputaciones y heridas.



La Cooperativa Nambija es de la ciudad Zamora. Tiene 31 años de servicio y cumple 15 turnos diarios con sus 41 unidades en las rutas desde y hacia cinco cantones de Zamora, así como a Loja, Machala, Guayaquil, Quito y Jaén, esta última ciudad del norte de Perú.



También, cuenta con seis unidades tipo rancheras, que cubren la ruta Namírez-Nambija. De acuerdo con el listado, la mayor parte de los heridos y fallecidos son de Loja y Zamora. Eran trabajadores que iban a las minas del cantón azuayo de Camilo Ponce Enríquez, que está en la vía entre Machala y Guayaquil.



Este martes, en las 14 oficinas que tiene la Cooperativa Nambija en el país laboraban con normalidad, pero entre los directivos y socios había preocupación.



A esta hora, 19:00, el bus aún se encuentra en el abismo. Los dirigentes de la cooperativa se encuentran a la espera de la grua extrapesada para retirar el automotor. El fiscal de turno del cantón Balsas, Carlos Franco León, autorizó el levantamiento de los cadáveres y fueron trasladados al centro forense de Machala.



Lista de fallecidos



1. Freddy Mejia Vargas (Colombiano)

2. Anderson Caviedes Cardoso

3. Johanna Michelle Fogacho Andrade - 19 años

4. Patricio Pinsag Chavez

5. Carlos Raul Castro Salcedo

6. Elizabeth Del Cisne Sarango Pinzon - 29 años

7. Julio Cesar Angulo Escobar - 52 años

8. Esthela María Loayza Freire - 45 años

9. No reconocido - sexo masculino

10. No reconocido - sexo masculino

11. No reconocido - sexo masculino

12. No reconocido - sexo masculino



Personas heridas



1. Carlos Alfredo Coello Alcivar - 28 años

2. Carlos Fidel Ojeda Ordoñez - 53 años

3. Jandry Ismael Paltin Chamba - 19 años

4. Carlos David Pareja Maldonado - 23 años

5. Dennys Jimpimkit Wampashi - 23 años

6. Mariela Judith Wajasche Panchera - 17 años

7. Rosa Marietta Reyes Valle - 65 años

8. Laurita de Jesus Reyes Valle - 47 años

9. Juan Sozoranga Gualan - 25 años

10. Seraquive Morocho Andres Alfredo - 27 años

11. Eliana Arias Perez - 26 años

12. Anibal Orlando Fogacho Chicaiza - 47 años

13. Ronny Javier Mendoza Sarango - 19 años

14. Gladys Maria Jimenez Ochoa - 39 años

15. Blanca Chamba Medina - 51 años

16. Juan Carlos Mijas

17. Carlos Mijas Shumi - 12 años

18. Hugo Gilberto Ortega Rios

19. Angel Iván Chavez Barreno - 41 años

20. Jhonny Carlos Ortega Saca - 27 años

21. Gonzalo Israel Pesantez Castillo - 45 años

22. Jianella Paladines Chamba

23. Laura Espinoza Zapata

24. Miguel Angel Ochoa Andrade

25. Darlin Rafael Cumbicus Torres

26. Darwin Paltin Cevallos

27. Roberto Carlos Silva Paltin - 35 años (Conductor)