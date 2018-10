Accidente en Naranjal deja cuatro fallecidos y 23 heridos

LEA TAMBIÉN

Cuatro fallecidos y 23 heridos deja el accidente reportado la madrugada de este lunes 1 de octubre de 2018, en el kilómetro 55 de la vía Guayaquil-Machala. Entre las víctimas mortales hay una niña de 4 años de edad, según la última información de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

El siniestro se reportó cerca de las 04:00 en el sector Los Mangos, a la altura del puente Chino, en el cantón Naranjal (Guayas). Un bus de la cooperativa Panamericana atravesó la baranda de seguridad de la vía y terminó en una cuneta lodosa. Las investigaciones preliminares determinaron que la unidad intentó esquivar a un vehículo particular, que rebasó a un camión que transportaba caña de azúcar.



El padre de la menor fallecida relató a un medio local que vio a la pequeña salir por la ventana tras el fuerte impacto. Se lamentó el no haber tenido tiempo para reaccionar y advirtió que planteará acciones legales para que la muerte de su hija no quede en la impunidad.



Anny Borja corrió con otra suerte. Ella logró abrazar a uno de sus dos hijos y evitó que salga por la ventana cuando el bus se volcó. Su otro hijo sufrió raspones.



Los heridos fueron trasladados a hospitales de Milagro y Guayaquil. Un uniformado de la CTE señaló que entre los 23 heridos aún no se identifica al conductor del bus. Mientras que el propietario del automotor está con custodia policial y el chofer del camión se dio a la fuga. En la unidad, que cubría la ruta Quito-Huaquillas, se transportaban varios ciudadanos venezolanos.



Luis Valenzuela, director ejecutivo de la CTE, reiteró esta mañana durante una entrevista radial que los pasajeros pueden denunciar a los conductores a través del sistema ECU 911. Además explicó que están reforzando el número de agentes encubiertos para reducir los siniestros en los buses de transportación pública.