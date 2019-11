La muerte de Wilson Estrada enluta al colegio Johannes Kepler; fue atropellado en la av. Simón Bolívar

LEA TAMBIÉN

La muerte de Wilson Estrada causó consternación en el Colegio Johannes Kepler este jueves 21 de noviembre del 2019. Fue atropellado en la avenida Simón Bolívar, 200 metros al norte del intercambiador que conduce a la parroquia de Nayón, nororiente de Quito.

La emergencia fue atendida por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) a las 07:30 de este jueves. Wilson Estrada fue embestido por un automotor. Después de la tragedia, los agentes civiles cerraron la vía en sentido norte-sur hasta que Medicina Legal realice el levantamiento del cadáver y se efectúen peritajes y la recolección de evidencias.



Para las autoridades y estudiantes del Colegio Johannes Kepler la noticia fue impactante. Recuerdan que a 1 700 metros murió la madre de un estudiante del Liceo Campoverde, el pasado 6 de septiembre. En ese sector se encuentran tres centros de estudios particulares.



El gerente del establecimiento, Pablo Ponce, dijo que hace dos días se pintó un corazón azul en el punto donde ocurrió la muerte de la madre del colegio vecino.



“Murió un hombre muy especial, un artesano que se dedicó a sembrar la vida con árboles y flores. No era arquitecto, pero construía trabajos en madera muy bellos”, dijo Ponce. Wilson Estrada era el jefe de jardinería del colegio.

Ponce recorría los jardines del centro de estudios y recordaba que Wilson Estrada levantó la cabaña ecológica, donde funciona la sala de reuniones del Johannes Kepler. Lo hizo con caña guadua y bambú, techo de paja. Su último trabajo fue una jardinera multicolor con gardenias, amarantos, buganvillas y enredaderas. Ese lugar llevará su nombre para ser recordado por los padres de familia, docentes y alumnos.



La víctima vivía con sus hijos de 16 y 18 años, a quienes les preparaba el desayuno por las mañanas antes de salir a trabajar. Ahora, las autoridades buscan la forma de ayudar a los chicos y, por lo pronto, el seguro que cubría a su padre será traspasado a ellos. Luego analizarán otras alternativas.



Ponce lamentó que dos accidentes fatales se hayan producido en apenas dos meses. Tras la muerte de la madre, las autoridades del GAD Nayón, los colegios Liceo Campoverde, Johannes Kepler y T.W. Anderson, así como los representantes de 2 500 familias de esos planteles, conformaron una veeduría. Con ella solicitaron a las autoridades municipales que garanticen las seguridades en la carretera, la cual soporta un flujo de 120 000 carros al día.



Al Municipio de Quito le hicieron siete pedidos. El primero es implementar señalética adecuada para zona escolar, principalmente a la altura de los tres centros educativos mencionados anteriormente.



Otros son aplicar una reforma vial en la Y entre la Simón Bolívar y la Granados, cerrar el parterre frente al Johannes Kepler, instalar semáforos frente a esos centros educativos y el cruce a Nayón, implementar un radar de velocidad en el tramo que va desde el Colegio Johannes Kepler hasta el acceso a Nayón, colocar tachas reductoras de velocidad frente a cada plantel educativo y finalmente que haya controles permanentes de tránsito en la zona.



Ponce también pidió que se construya un puente peatonal para que la gente no se exponga a ser atropellada. Cuestionó que el Municipio hasta ahora no ha cumplido todo lo solicitado anteriormente por la veeduría y ahora se lamente otra muerte. Recordó que pidió una reunión con el alcalde Jorge Yunda y hasta ahora no han recibido respuesta.

Contó que este domingo 24 de noviembre se celebrará el día de la familia en el Johannes Kepler y se recordará a Estrada con un minuto de silencio.