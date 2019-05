'Crean en los niños', dice la madre de 'El Principito'

LEA TAMBIÉN

La familia de ‘El Principito’ reaccionó tras la detención este sábado 11 de mayo del 2019 del profesor de natación que agredió de Lucas (nombre protegido). “Conversé con la madre y la abuela y viven una mezcla de alegría y dolor", dice Sybel Martínez, directora de Rescate Escolar y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito.

"Sin embargo consideran que la captura les permitirá cerrar este círculo de dolor”, agregó Martínez, quien ha acompañado a la familia en la búsqueda de justicia por la agresión perpetrada por José Valdivieso Larco, en el 2014, en contra de Lucas, en el caso conocido como ‘El Principito’.



“Crean en los niños, por favor. Crean en sus hijos, en sus estudiantes”, pidió la madre de ‘El Principito’. En su mensaje vía telefónica a Martínez añadió que esperan que el caso que enfrentó su familia deje sentado un precedente en Ecuador.



“Hay que escuchar a los niños y adolescentes y no permitir que casos como estos caigan en la impunidad, hay que luchar y luchar hasta las últimas consecuencias. Reconozco el apoyo de la sociedad, presionaron hasta que hoy por fin las autoridades lograron apresar a este hombre, para que cumpla su condena”.



La familia, además, precisó Sybel Martínez, cree importante aclarar que este agresor sexual fungió como profesor de natación en un plantel particular de Quito. “Estamos preocupados porque los padres de familia de ese colegio deben conocer la situación de este hombre, no es que arregló sus problemas como les indicaron a inicios de este año lectivo. Se había fugado y ahora deberá cumplir su condena”.



La mañana de este sábado 11 de mayo la policía informó que capturó a Valdivieso Larco que se encontraba prófugo. El 9 de enero del 2018, la Corte Nacional de Justicia ratificó en casación (ultima instancia judicial) la condena de 22 años de cárcel por el caso ‘El Principito’ en contra del profesor de natación.