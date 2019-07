Andrea espera que el abuso sexual que sufrió no quede en la impunidad; ella señala a un instructor

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi aún no definen la fecha para dictar sentencia sobre un caso relacionado con el delito de abuso sexual sufrido por Andrea, una joven aspirante a soldado aerotécnico.

El hecho violento se habría cometido en junio del 2018, en un instituto aeronáutico y la chica señala a un instructor militar como el responsable.



Andrea contó que la denuncia la interpuso en la Fiscalía de Latacunga dos meses después del incidente.



Dijo que los constantes maltratos sicológicos, golpes y estigmas por parte del militar le animaron a revelar lo que sucedía.



Esto ocasionó que sus padres le retiren del instituto y abandone su intención de formarse en la carrera militar. “Mi promoción ya se gradúa este año y no podré estar con ellos. Estudio la carrera de leyes para poder ayudar a otras víctimas que son abusadas”, dijo la joven.



En su relato en la Fiscalía indica que el uniformado se encontraba en estado etílico y le amenazó con una pistola.



La habría llevado a una parte abandonada del recinto militar donde le tocó sus partes íntimas.



En las oficinas judiciales contó que los gritos de ‘cambio de guardia’ asustaron al victimario, quien abandonó el lugar. “Me dijo: yo me voy a ir por el pasillo y no salgas hasta cuando ya no me veas”, contó en la Fiscalía.



La joven relató que los investigadores tomaron las versiones de oficiales y compañeros de curso.



Asimismo, realizaron el reconocimiento del lugar donde presuntamente se produjo el abuso sexual y como medida cautelar el uniformado fue detenido para investigaciones.



En otro caso, un Tribunal declaró inocente al instructor, quien ya fue denunciado por el delito de violación. Esta causa interpuso otra aspirante.



Rafael Herrera, abogado del uniformado, asegura que se comprobó la "inocencia" de su defendido. Según él, se demostraron "inconsistencias" y "falsedades" de las acusaciones.



“Vamos a demostrar que mi defendido no se encontraba en el instituto en las fechas que habría pasado ese delito de abuso. Le mintió a la Fiscalía en el juicio de violación y lo vamos a demostrar en este otro proceso”, dijo Herrera.



Mientras el uniformado volvió a las filas militares y se encuentra brindando servicio en una unidad de la provincia de Tungurahua.