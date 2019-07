Tras 10 años, ‘Ángeles’ y allegados piden justicia ante presunto caso de abuso sexual en Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

Luego de ser víctima de abuso sexual, ‘Ángeles’ ha luchado por retomar su vida. No ha sido sencillo, ya que la justicia no ha estado de su lado. Pese a ello ha contado con familiares y amigos que le han ayudado en este proceso.

Su historia se remonta al 2009, año en el que era una adolescente de 14 y estudiaba en un instituto educativo en la ciudad de Esmeraldas, en la Costa ecuatoriana. La joven fue abordada por un docente que, en varias ocasiones, tocó sus partes íntimas.



Con valentía, la joven denunció el hecho a las autoridades institucionales y a su madre. Esta última no dudó y apoyó a su hija en el proceso de denuncia. “No se quedaron calladas”, relata Efigenia Witt. Ella es la abogada que sigue el proceso legal en contra del exprofesor.



“Es un caso doloroso por la situación de las adolescentes que vivieron esa situación. Las niñas tenían entre 14 y 15 años cuando fueron víctimas de abuso sexual por parte de un docente en Esmeraldas”, relata.



La abogada da cuenta de 59 denuncias presentadas por chicas en contra del profesor. Tres llegaron a la Fiscalía, pero solo uno, el de ‘Ángeles’, se convirtió en una denuncia formal, que se mantiene abierta. El proceso se ha extendido durante 10 años y temían por una prescripción. Esto último no ocurrió.



El viernes 12 de julio del 2019, en el marco de la audiencia que se desarrolló en Esmeraldas, se confirmó que el proceso legal fue declarado imprescriptible. “Es un día histórico para la niñez y adolescencia que reclaman que se les haga justicia”, explicó Carlos Játiva. Él es integrante de la Fundación Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, que acompaña este y otros casos de jóvenes víctimas de violación y abuso sexual.



En la pregunta cuatro de la Consulta Popular de febrero del 2018 se consultó: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?



El abuso infantil en Ecuador es un tema que ha sido analizado en instancias internacionales. El 28 de noviembre del 2016, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) mostró su “consternación ante la persistencia de casos de abuso y violencia sexual a alumnos en centros educativos”. Tras esto, el ente hizo un llamado al Estado ecuatoriano para que continuara “adoptando medidas necesarias para prevenir y eliminar estos casos”.



Además, instó a que se vele por el bienestar de las víctimas y se haga un acompañamiento en los juicios hasta que se reciba una reparación integral para quienes han vivido una situación similar.



En el caso de ‘Ángeles’ no ha llegado ninguna de las situaciones detalladas. Sus abogados lograron que no prescriba el juicio pero no han logrado una condena para el presunto implicado en el caso.



“La joven es muy valiente, pese a que ningún delito sexual deja a la persona en las mismas condiciones en las que estuvo antes. Sin embargo está cansada por la falta de agilidad del sistema de justicia”, señala Witt.



La abogada además complementa que como sociedad debemos ver la realidad que viven las niñas. “Hay muchos casos pero solo se dice que pena, se alarman y se alarman y se apagan y no se está viendo que la violencia está naturalizada”.