Presunto abuso sexual en colegio de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Se lo contó a su psicóloga personal, como parte de una terapia que realizaba. Denis (nombre protegido) le comentó que fue víctima de violencia sexual en una bodega de un colegio público, en Quito. Él tiene casi 8 años.

Según Jéssica Jaramillo, la abogada que lleva el caso, la madre del niño envió un oficio para denunciar irregularidades en el 2017, pero en el plantel “no se hizo nada”.



Luego del testimonio que el pequeño Denis diera a su psicóloga, su madre Rebeca (nombre protegido) llevó el caso ante la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia.



La madre del menor le relató a su abogada que los problemas empezaron por llamados de atención del colegio por el comportamiento de Denis. Le decían que robó cosas. Además el niño llegaba a su casa golpeado y con la ropa sucia.



En las sesiones con la psicóloga se determinó que el pequeño podría estar siendo obligado a cometer dichos actos bajo amenaza.



Con fecha 26 de abril, la Junta de Protección de Derechos de Quito notificó que la madre del niño presentó una denuncia contra el colegio de la capital “por presunto maltrato institucional y vulneración del derecho a la educación”. A la madre, un profesor le dijo que Denis estaba mintiendo.



En la notificación, a la que tuvo acceso este Diario, consta que, según la denuncia, “hubo omisión en el deber jurídico de denunciar por parte de la institución, ante presuntos hechos de violencia sexual conocidos desde el 2017 y negligencia ante prácticas abusivas sexuales en las que se presume estarían involucrados aproximadamente 10 niños”.



La abogada del caso explicó que se procedió desde la Junta, debido a que, ni la institución ni el distrito del Ministerio de Educación tomaron acciones ni emitieron medidas de protección para el niño.

La Junta emitió medidas emergentes. Entre ellas, que se convoque a una comisión interventora, que analice la situación de la institución y realice una “intervención urgente e inmediata ante los hechos”.



La familia no ha sido notificada de su creación. Además esperan que se investigue cuáles son las personas que Denis menciona que están involucrados en los presuntos actos de abuso sexual. La madre ya puso la denuncia ante la Fiscalía, para saber si son compañeros u otras personas del colegio.



La comisión interventora incluirá a representantes del Ministerio de Educación, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y Consejo para la Igualdad de Género, entre otros organismos.



Lo que preocupa -asegura la abogada- es que en el documento se especifica que este no es el único caso conocido por la Junta de Protección de Derechos, en ese plantel.



Actualmente Denis ya no acude a clases. Jaramillo explica que la medida no fue tomada por el distrito educativo sino por la Junta. Además, la entidad dispuso al rector del tradicional plantel del norte que se tomen medidas, como flexibilización de horarios y adaptaciones y acompañamiento para el hogar.



También se solicitaron documentos al colegio que, según la abogada, no han sido entregados. La Junta convocó a audiencia para el 21 de junio.