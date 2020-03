Alias ‘El Abuelo’, ‘Careniña’ y otros tres fueron sentenciados a 25 años de prisión

LEA TAMBIÉN

Royce P. (alias 'El Abuelo') fue sentenciado a 24 años y ocho meses de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. En el proceso también fueron sentenciados Cristian G., Carlos E., Christian A. y Jonathan P.

La Fiscalía confirmó en un su cuenta de Twitter, la noche del miércoles 11 de marzo del 2020, la sentencia tras la audiencia de juzgamiento que concluyó en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Según las investigaciones, ‘El Abuelo’ encabezaba una red que se dedicaba a captar adolescentes de entre 13 y 16 años. Ellas eran obligadas a participar en fiestas que se realizaban en su domicilio. El 23 de enero de este año, la jueza de Garantías Penales de Pichincha, Irene Pérez, llamó a juicio a Royce, un estadounidense de 65 años y los otros vinculados.

#ATENCIÓN | Caso #ElAbuelo: #FiscalíaEc obtiene sentencia de 25 años y 4 meses para Royce Ph. (El Abuelo), Cristian G., Carlos E., Christian A. y Jonathan P., como autores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. #FiscalíaConLasVíctimas pic.twitter.com/KaE0ODZiM7 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 12, 2020