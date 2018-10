Absuelven al expresidente argentino Carlos Menem por contrabando de armas a Croacia y Ecuador

LEA TAMBIÉN

La Cámara de Casación argentina absolvió este jueves 4 de octubre del 2018 al expresidente Carlos Menem (1989-1999) por un delito de contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995 por el que había sido condenado de manera previa a siete años de prisión, informaron a Efe fuentes cercanas al exgobernante.

Para exonerar a Menem, la Justicia consideró que se superó el "plazo razonable" en la causa -el litigio se demoró de manera prolongada, durante dos décadas- y la defensa calificó el fallo de "realmente justo" para el exjefe de Gobierno.



En 2017, Menem, de 88 años, fue condenado a siete años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos tras considerarlo como "coautor" de contrabando agravado de material bélico a esos dos países y rechazar los recursos de apelación presentados por la defensa de Menem.



El exmandatario llegó a estar en prisión preventiva domiciliaria en 2001 durante seis meses, y ya luego quedó libre por tener fueros parlamentarios al ocupar desde 2005 un escaño en el Senado, posición que renovó en las elecciones legislativas de 2017 por seis años.



"Hay actos de Gobierno que no son judiciables. Un país que fabrica armas y no las usa tiene que venderlas", afirmaron desde la defensa de Menem.

En la causa también fueron condenados como coautores de contrabando agravado de material bélico a quien fuera ministro de Defensa de Menem, Oscar Camilión (5 años y seis meses de prisión), a Diego Palleros (5 años de cárcel), quien estaba acusado de traficar con armas, al exinterventor de la empresa Fabricaciones Militares, Luis Sarleng (4 años de prisión) y varios otros funcionarios.



Las mismas fuentes informaron de que todavía no hay nuevo fallo respecto a Camilión y Palleros, pero deslizaron que "probablemente correrán la misma suerte" que el expresidente.



La hija de Menem, Zulema Menem, escribió un mensaje en su cuenta de una red social para felicitar a su padre: "todo pasa y esto también pasó", dijo.

Por el contrario, para Elisa Carrió, diputada de Coalición Cívica -integrante del oficialista frente Cambiemos-, el fallo "demuestra la visceral impunidad que hiere gravemente la República", manifestó en otro mensaje escrito.



"La política y la justicia impidieron una condena en plazos cortos. Hoy la misma política y la misma justicia impidieron el cumplimiento de la condena", añadió sobre la tardanza del proceso, motivo por el cual quedó absuelto Menem.



Desde el entorno de Carrió, el diputado Juan Manuel López pidió al fiscal de Casación que apele la resolución de este jueves.



Durante el Gobierno de Menem se exportaron 6 500 toneladas de armamento destinadas oficialmente a Panamá y Venezuela, pero que en realidad fueron desviadas a Croacia, en 1991, en pleno conflicto de la antigua Yugoslavia, y a Ecuador, en 1995.



Todo ello sucedió en medio de un enfrentamiento bélico con Perú por un antiguo litigio limítrofe, pese a que Argentina era uno de los países garantes del Tratado de Paz entre ambos países.



En conjunto hubo varios embarques marítimos a Croacia y tres aéreos a Ecuador, con armamento procedente de Fabricaciones Militares y de unidades del Ejército.



En el juicio, el expresidente negó haber tenido responsabilidad en la venta ilegal del armamento con el argumento de que durante su gestión "se limitó a firmar decretos de exportación de armas" a Venezuela y Panamá y que el resto de los trámites escapaban a su conocimiento.



Por esta causa, Menem estuvo seis meses detenido en 2001 acusado de ser el jefe de una "asociación ilícita" dedicada al tráfico ilegal de armas, pero fue puesto en libertad tras un fallo de la Corte Suprema.