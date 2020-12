Muchos solo quieren un abrazo por Navidad este 2020, dice la reina Isabel

Todo lo que muchas personas quieren para Navidad este 2020 es un simple abrazo, dijo la reina Isabel de Gran Bretaña en su mensaje festivo anual, diciendo que la fecha sería difícil para quienes perdieron a sus seres queridos por el covid-19 o quienes están separados de ellos por las restricciones a las reuniones.

En su tradicional discurso pregrabado del día de Navidad a la nación, la monarca de 94 años habló repetidamente de esperanza para el futuro mientras reconocía que millones de británicos no podrían tener sus celebraciones familiares habituales este año.



"Para muchos, esta época del año estará teñida de tristeza; algunos de luto por la pérdida de sus seres queridos, y otros extrañando a amigos y familiares de quienes se distanciaron por seguridad cuando todo lo que realmente quieren para Navidad es un simple abrazo o un apretón de mano", dijo Isabel.



"Si estás entre ellos, no estás solo. Y déjame asegurarte de mis pensamientos y mis oraciones".



La propia reina ha tenido que evitar sus tradicionales celebraciones navideñas y está pasando la temporada festiva en el castillo de Windsor con su esposo, el príncipe Felipe, de 99 años.



Por lo general, todos los Windsor se reúnen en su casa en la finca de Sandringham en el este de Inglaterra. La posterior caminata a una iglesia cercana para el servicio del día de Navidad es un elemento básico del calendario real.



Sin embargo, Gran Bretaña actualmente está luchando para frenar la propagación de una nueva variante del nuevo coronavirus, con el número de nuevas infecciones alcanzando niveles récord esta semana y números de admisiones hospitalarias y muertes en aumento.



Gran parte del país ha sido sometido a estrictas restricciones, y para Londres y las áreas circundantes, los hogares no pueden mezclarse en absoluto durante la Navidad, mientras que para otras áreas hay restricciones estrictas que limitan el contacto a un solo día.



"Sorprendentemente, un año que necesariamente ha mantenido a las personas separadas nos ha acercado de muchas maneras", dijo la reina, y agregó que los miembros de la realeza se inspiraron en las historias de quienes se ofrecieron como voluntarios para ayudar a otros necesitados.



"En el Reino Unido y en todo el mundo, la gente se ha enfrentado magníficamente a los desafíos del año y estoy muy orgulloso y conmovido por este espíritu tranquilo e indomable".