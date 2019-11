Corte Constitucional rechaza objeción de Lenín Moreno sobre aborto y le señala los pasos que pudo seguir para despenalizarlo en casos de violación

LEA TAMBIÉN

“Si el Presidente de la República consideraba que la actual prohibición penal del aborto en casos de violación es inconstitucional, pudo, o bien presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para despenalizarlo, o bien presentar ante esta Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del COIP”. Así respondió la Corte Constitucional a la objeción planteada por Lenín Moreno a la transitoria segunda de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en un dictamen emitido el martes 26 de noviembre del 2019 y difundido este miércoles 27.

Para Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío, dar paso al aborto para las víctimas de violación era un tema prioritario. “Las autoridades no han respondido ante lo que significa una emergencia: todos los días niñas dan a luz a hijos de sus violadores”.

Lo sostiene porque cree que a esas niñas les han fallado la Asamblea, el Presidente de la República y la Corte Constitucional (CC).



El Legislativo no amplió las causales del aborto en el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), como esperaban las organizaciones de mujeres. Y la Corte Constitucional tampoco. Consideran que un error de técnica legislativa no es materia de examen de constitucionalidad. Eso se ha dado a conocer este miércoles 27 de noviembre del 2019.



En Ecuador no se castiga el aborto si la vida de la mujer está en peligro o por violación a alguien con discapacidad. Se buscaba despenalizarlo siempre que sea producto de una violación, por incesto, estupro, inseminación no consentida y malformación del feto.



El 18 de octubre, el Primer Mandatario envió su veto. Le dejó el tema a la Corte Constitucional, ya que el Legislativo había olvidado retirar la transitoria segunda, que dependía de modificaciones al artículo 150, que no se concretaron.



En el dictamen emitido este 27 de noviembre de la CC, sobre las objeciones de inconstitucionalidad al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, sobre el aborto para víctimas de violación la Corte dice que "el error de técnica legislativa relacionado con la Disposición Transitoria en cuestión no es materia de examen de constitucionalidad: sus deficiencias pudieron ser corregidas mediante un veto ordinario del presidente de la República y no mediante uno por inconstitucionalidad."



La Corte dice "advertir el interés de la ciudadanía respecto de si la penalización del aborto por violación, establecida en el artículo 150 del COIP guarda o no conformidad con la Constitución, interés que se expresó en múltiples solicitudes de audiencia y documentos presentados por amicus curiae durante la tramitación de este caso. No obstante, no se atendieron estas peticiones de audiencia ni se consideraron tales documentos, porque se referían exclusivamente al mencionado tema; asunto que, según el análisis ut supra, no le corresponde abordar a la corte en el presente dictamen".



El 21 de octubre, varias organizaciones de derechos le pidieron a la Corte pronunciarse favorablemente.



“El tema de la despenalización es una papa caliente, lo sabemos, pero va de tumbo en tumbo. Se lavan las manos, una instancia lo lanza a otra, que tampoco tiene la valentía”, dijo Gómez de la Torre.



En el país se han registrado 13 000 embarazos de niñas, de 9 a 14 , desde el 2013 hasta este año.