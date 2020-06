Abogados de personas procesadas en el caso Sobornos buscan que la sentencia no se ejecute; el caso se analiza en una audiencia

LEA TAMBIÉN

La audiencia para resolver los 21 recursos de apelación dentro del caso Sobornos 2012-2016 se reinstaló la mañana de este lunes, 29 de junio del 2020. Hasta el momento, cinco procesados han expuesto sus razones para anular la sentencia por el delito de cohecho agravado.

La primera intervención por videoconferencia fue de Vanessa Zavala, abogada del exministro Vinicio Alvarado. Ella señaló varios errores en el proceso. Por ejemplo, se refirió a que la instrucción fiscal duró 140 días, un tiempo mayor al determinado en la Ley. Además, que el Tribunal del juicio cambió el tipo penal por el que se los imputaba para juzgarlos bajo otra figura a última hora.



La intervención de la abogada inició a las 08:47; luego de un retraso en el inicio de la cita que estaba prevista a las 08:00. La diligencia se realiza en tres salas de la Corte Nacional de Justicia y una de la Corte de Justicia de Guayas. Así se busca garantizar el distanciamiento social.



El miércoles 24 de junio último se suspendió la audiencia por orden de los jueces que integran el Tribunal de Apelación. Esto, tras disponer que se entregue la sentencia completa de primera instancia a los sujetos procesales que alegaron no tener el documento completo.



Calixto Vallejo, abogado de la legisladora Viviana Bonilla, también intervino. Mencionó que el trabajo de su defendida “era de campo”. Así, señaló que ella no desconocía el origen de los fondos que se usaron para la campaña política que la asistió para la Alcaldía de Guayaquil, en 2014.



Por su parte, el abogado Paúl Ocaña Merino, en representación del procesado Teodoro Calle, se refirió la suspensión condicional de la pena que solicitaron que no habría sido resuelta en una audiencia. Además, señaló la inocencia de su defendido.



En medio de la audiencia, hubo una desconexión con la sala de Guayas por lo que se declaró un receso para solucionar los problemas técnicos. Tras solventarlos, el abogado Pablo Encalada, representante de Rafael Córdova, señaló que su defendido no realizó el acto de recibir dinero para pagar contratos y esto no se adecua al tipo penal de cohecho por el que se juzgó.

Dentro de los 21 procesados que apelaron a la sentencia está el expresidente Rafael Correa. Su abogado, Alfonso Zambrano Pasquel , expuso que no existe motivación en la sentencia y que tampoco se dio a conocer el material probatorio por lo que se violó el derecho a la defensa.