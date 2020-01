Uno de los abogados de la defensa en el caso 'El Abuelo' no llegó a audiencia preparatoria de juicio

LEA TAMBIÉN

La audiencia preparatoria de juicio para los procesados por el caso 'El Abuelo', vinculado al asesinato de Carolina (de 15 años) ocurrido en el 2018, fue aplazada hasta el 23 de enero del 2020. La prisión preventiva dictada en contra del estadounidense Royce P. y Christian G expira el 27 de marzo de 2020. Ellos son los dos principales acusados en el proceso por trata de personas con fines de explotación sexual.

La audiencia estaba planificada para este jueves 16 de enero del 2020. Sin embargo, uno de los abogados defensores de los cinco procesados nunca llegó. Esto lo dio a conocer la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter, la tarde de este jueves.

