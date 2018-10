15 abogados inician carrera por vocalías de nueva Judicatura

LEA TAMBIÉN

Tres intentos hubo en la Asamblea para designar a sus candidatos para el nuevo y definitivo Consejo de la Judicatura (CJ). La falta de consenso difirió el nombramiento.

El miércoles pasado, la bancada de Alianza País (AP) propuso dos veces una terna de candidatos, con cambios en uno de los nombres, pero en ambas ocasiones fueron rechazadas por la oposición.



Por esa razón, la sesión se suspendió y se retomó ayer temprano. Gabriela Larreátegui (SUMA) mocionó a Fausto Murillo Fierro, a Elcy Celi Loaiza y a Gustavo Benalcázar Subía, que ya habían sido propuestos en la víspera por AP.



Pero ayer esos nombres se aprobaron con 66 votos afirmativos. Al oficialismo se sumaron las curules socialcristianas y las de SUMA. El grupo correísta y Creo se opusieron nuevamente a la terna.



En aproximadamente un mes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) decidirá los nombres de los vocales titulares y suplentes del CJ, tras un concurso público.



Ayer se terminó el plazo para la inscripción de las candidaturas. La Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Asamblea Nacional, la Defensoría Pública y la Función Ejecutiva debían presentar tres postulantes por cada una.



Tal como lo establece el mandato aprobado para el proceso, los 15 postulantes inscritos son abogados. La diferencia entre cada uno de los candidatos radica en los estudios de cuarto nivel y las especializaciones académicas.



Por ejemplo María Rosa Merchán, quien encabeza la terna de la CNJ -de la que saldrá el nuevo presidente de la Judicatura-, tiene estudios en arbitraje, procedimientos constitucionales y en justicia.



Según el registro de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), Zobeida Aragundi y Francisco Pesántez son los únicos postulantes sin títulos de cuarto nivel.



En el caso de Aragundi, en su hoja de vida se señala que es especialista en mediación, gobernabilidad y gerencia política. Ella actualmente integra el CJ transitorio y fue propuesta por la FGE para que sea ratificada. Mientras que la hoja de vida de Pesántez no se hizo pública por el Ejecutivo.



Pablo Dávila, vocal del Cpccs-t, indicó que el siguiente paso en el proceso es nombrar una comisión técnica que lleve el concurso. Se integrará con dos representantes del Pleno del Consejo, dos comisionados ciudadanos -que fueron previamente seleccionados a través de postulaciones ciudadanas y gremiales- y un veedor que no tendrá voto.



Luego del establecimiento de esa instancia, empezarán a correr los plazos. La comisión tendrá cinco días para valorar requisitos, inhabilidades y méritos de los postulantes y emitir un informe de recomendación al Pleno, con los nombres de quienes avancen a la etapa de impugnación.



Los no admitidos tendrán tres días para solicitar la revisión de esas resoluciones. Y, posteriormente, en 15 días se receptarán y tramitarán las impugnaciones ciudadanas, con audiencias públicas.

En total, según los tiempos legales, en aproximadamente 25 días -desde la conformación de la Comisión- el Cpccs-t designará a los nuevos vocales titulares y suplentes (cinco en cada caso) del CJ. Finalmente, la Asamblea los posesionará.