Miles de abogados se manifiestan en París contra la reforma de pensiones

Miles de abogados salieron este lunes, 16 de septiembre del 2019, a las calles de París para protestar contra la reforma de pensiones anunciada por el Gobierno de Emmanuel Macron, en una marcha que acogió a 20 000 personas, según los sindicatos, y a la que se sumaron otras profesiones liberales.

Tras la huelga del personal de transporte urbano de la capital, la protesta puso de manifiesto que el Ejecutivo tendrá que batallar contra una fuerte oposición para llevar adelante el proyecto de ley, que pretende aprobar antes del próximo verano.



Abogados, pero también enfermeros, pilotos y otros profesionales liberales, marcharon por una de las principales arterias de París con pancartas en las que se leía "Jubilación más cara = justicia precaria" o "Por un derecho a la jubilación y no una jubilación del derecho".



"La reforma busca aumentar las cotizaciones para la jubilación al tiempo que a largo plazo disminuirá nuestras primas casi a la mitad. Los pequeños despachos de abogados tenemos ya tantas cargas que, añadiéndonos eso, solo nos dan ganas de abandonar la profesión", señaló Aurélie Goeminne, del colegio de abogados de Lille.



Las jubilaciones de estas profesiones liberales se rigen mediante uno de los más de 40 regímenes de pensiones que pasarán a ser un único sistema universal, según la voluntad del Gobierno.



"Como profesionales independientes pagamos la parte de cotización del asalariado y de la patronal. Tienen que tener en cuenta nuestras especificidades. Yo pago 400 euros (USD 440 aproximadamente) de cotizaciones para la jubilación y voy a pasar a 900 (USD 990 aproximadamente), mientras que los 1 700 euros (USD 1 870 aproximadamente) que me corresponden de pensión no llegarían a 1 000 (USD 1 000 aproximadamente)", añadió.



Junto a los abogados, que seguían además una huelga respaldada por la casi totalidad de los 164 colegios regionales, según el Colegio Nacional de Abogados, se manifestaron también en menor proporción los pilotos, empeñados en defender también la particularidad de su sector.



"Tenemos una caja de jubilaciones complementaria que es completamente autónoma y está en equilibrio desde hace 70 años y que ahora quieren cargarse o dejarla en manos de aseguradoras y bancos. Nosotros queremos mantenerla a toda costa y ser nosotros quienes la controlamos", señaló

Sébastien Rius, del Sindicato Nacional de Pilotos de Línea.



El primer ministro, Édouard Philippe, que anunció la semana pasada el calendario de aplicación de la reforma, avisó de que de aquí a finales de año se celebrarán reuniones con los representantes de los 42 regímenes para fijar los tiempos e iniciar las conversaciones.

Además, la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, se reúne mañana, 17 de septiembre del 2019, con los responsables de los principales colectivos de abogados.