Abogados de Jorge Glas piden que se elimine la reparación integral

Eduardo Franco Loor y Harrison Salcedo, abogados de Jorge Glas, expusieron tres argumentos para solicitar la casación y, a través de este recurso legal, lograr la nulidad de la sentencia de seis años de cárcel que cumple el exvicepresidente por el delito de asociación ilícita, en el caso Odebrecht.

Estos pedidos fueron expuestos la mañana de este lunes 30 de septiembre del 2019, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, donde se realiza una audiencia pública.



En esta diligencia, Franco y Salcedo dijeron que Glas fue sentenciado con una ley derogada (Código Penal) y que lo correcto sería aplicar el principio de favorabilidad, es decir el actual Código Integral Penal (COIP), cuyas penas para el delito de asociación ilícita son de 3 a 5 años de cárcel.



Franco dijo que si a Glas se le aplicaba el COIP, su sentencia hubiera sido de cinco años de cárcel y, bajo ese escenario, el plan era solicitar la suspensión condicional de la pena, otro recurso que le permite a una persona pagar su condena en libertad. "Hubiera salido al día siguiente y no hubiera perdido la Vicepresidencia", mencionó Franco.



El segundo argumento fue que el monto de reparación integral es incorrecto. Según Salcedo, en delito de asociación ilícita la víctima es el Estado, "la naturaleza es la seguridad pública y no se puede establecer que la seguridad pública vale USD 33,3 millones".



Finalmente, el tercer pedido que los defensores hicieron al Tribunal de Casación fue que se rechace la acusación particular presentada por César Montúfar, quien estuvo presente en la diligencia, pues él, dijeron, no puede ser víctima ni representar a las víctimas.



Montúfar, activista político, sostuvo que a través de estos pedidos se pretende "eludir a la justicia". Y que la reparación integral es parte de los garantías legales. "Que hoy se diga que no hay forma de establecer una reparación integral es inaceptable. Los ecuatorianos además de verlos en la cárcel esperan que se recuperen los dineros de la corrupción".



Minutos antes de las 13:00, la audiencia fue suspendida. Se instalará de nuevo a las 15:00. El Tribunal de Casación está conformado por los jueces Daniella Camacho, Iván Saquicela y Wilman Terán.