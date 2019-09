Tres abogados denuncian que les pidieron USD 120 000 para obtener una notaría en Quito y USD 70 000 en otra ciudad de la Sierra

LEA TAMBIÉN

Dos nombres de los actuales vocales del Consejo de la Judicatura constan en una denuncia por supuesta entrega de dinero a cambio de puestos en notarías. La tarde de este jueves 12 de septiembre de 2019 se conoció que tres abogados señalaron que las autoridades judiciales y sus familiares habrían supuestamente pedido dinero a cambio de nombrarlos en el cargo.

Según la denuncia, dirigida al titular de la Asamblea Nacional, César Litardo, una persona cercana al esposo de una vocal de la Judicatura habría citado a los juristas a una “reunión de trabajo” en una oficina ubicada en la avenida Amazonas y calle Río Guayas, en Quito.



En la denuncia se dice que al llegar al lugar, los tres abogados se encontraron con la persona que los contactó, con el esposo de la vocal y, además, otra vocal en funciones. Ahí, ellos les habrían dicho que estaban a cargo del proceso de concurso y nombramiento de notarios.



“(Ellos) se iban a encargar de que se haga la designación a mi favor y de los que asistieron siempre y cuando colaboremos con ellos y les reconozca la cantidad de USD 120 000 para otorgarnos una notaría en Quito o USD 70 000 para otra ciudad de la sierra ecuatoriana”, se indica en la denuncia que está firmada por tres abogados.



Personal de la Asamblea Nacional confirmó que la denuncia sí llegó el 4 de septiembre del 2019.



En el documento se señala que el 6 de junio del 2019, los tres denunciantes entregaron a la persona que hizo el primer contacto USD 70 000 cada uno.



Dijeron que el dinero fue requerido en efectivo y entregado de manera personal en las afueras del edificio de la avenida Amazonas. El saldo debía entregarse en agosto, luego de la posesión.



“Ha pasado con exceso el tiempo y no se nos ha otorgado el nombramiento” señala la carta enviada a Litardo. Este Diario tomó contacto con dos vocales de la Judicatura para conocer si están al tanto de la información.



En el organismo todavía no “existe un pronunciamiento oficial”, respondió uno de ellos.



Pero este 12 de septiembre del 2019, la Judicatura remitió un comunicado y dijo que “no se ha abierto ningún concurso de oposición y méritos para los cargos de juez, fiscal, defensor público o notario”.



“La Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, mediante oficio CJ - PRC - 2019 – 0111 – OF de 11 de junio de 2019, solicitó a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial al Concurso de Méritos para la Selección y Designación de Notarias y Notarios Públicos que se realizó en septiembre de 2012, para identificar posibles irregularidades, en este proceso”, dijo la entidad.



La Judicatura pidió a los ciudadanos “que denuncien ante el Consejo de la Judicatura si personas inescrupulosas, a nombre de autoridades y servidores de esta institución, ofrecen estos cargos a cambio de dinero, lo cual configuraría un delito, para tomar las acciones que correspondan, tal como se ha actuado en ocasiones anteriores, como en el caso Gamboa, quien, por la actuación del CJ, está cumpliendo su condena por este tipo de delitos”.



El artículo 200 de la Constitución y el 300 del Código Orgánico de la Función Judicial señalan que los notarios tienen 6 años para ejercer sus funciones, con una prórroga de 6 años más.