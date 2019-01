Abogado de Topic confía en asistencia penal china para defender al empresario, en el caso Odebrecht

LEA TAMBIÉN

El abogado Jorge Zabala apeló a un informe sobre un proceso de asistencia judicial con China para defender a Tomislav Topic, gerente de Telconet, investigado por la trama de la ruta de dinero de un soborno de Odebrecht en Ecuador.

Según Zabala, el informe de la asistencia penal internacional facilitada por la Fiscalía china a su par de Ecuador, avala la versión del empresario y confirmaría "su estado de inocencia" en el caso en el que también están involucrados, entre otros, el exvicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera.



El abogado sostiene que en ese documento se demostraría que Topic no tuvo ninguna relación con la empresa china Glory Internacional, en la transferencia de USD 13,5 millones por parte de Odebrecht, sobre una negociación de un proyecto de interconexión por cable submarino, que fracasó.



Para Zabala, ese alegato (la asistencia china) "no se debe hacer extensivo" a otros involucrados, aunque la defensa de Glas y Rivera ha considerado que sí podría incidir a su favor en el proceso.



A decir del abogado defensor de Topic, hubo una triangulación de dinero, pero remarcó lo que no está claro es el "concepto" o el objetivo del pago.

Asegura que en este campo hay dos versiones, la de un exdirectivo de Odebrecht en Ecuador y delator en este caso, José Conciencao Santos, cuyo testimonio resultó clave para la Fiscalía ecuatoriana en su acusación a Glas; así como la declaración de Rivera que liga a la empresa china y brasileña en la ruta exclusiva del dinero.



Según la defensa del gerente de Telconet, los directivos de Glory International, en el informe de la asistencia china, aseguran que no conocen a Topic ni a Rivera y que apenas han escuchado algo sobre Glas. Para el abogado, eso demostraría que el empresario es ajeno a la causa.



El pasado 16 de enero, el presidente Lenín Moreno destacó la gestión del Gobierno para detectar la ruta del soborno, supuestamente entregado a Topic por la constructora brasileña Odebrecht.



"Nuestra lucha contra la corrupción tiene el primer caso de recuperación del dinero que robaron al pueblo ecuatoriano. Una persona (el empresario Tomislav Topic) que está siendo investigada, devolverá al Estado 13,5 millones (de dólares) de origen ilícito que tiene en sus cuentas", dijo en ese entonces el Presidente.



Explicó que esa gestión se realizó entre el Gobierno y la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador (UAFE), aunque reconoció que ese tipo de operaciones debería haber sido hecha por el sistema judicial, especialmente por la Fiscalía.



Según la investigación de las autoridades ecuatorianas, Odebrecht habría desviado dinero hacia una empresa china de papel (Glory International), que luego fue a parar a un banco de Florida (EE.UU.), en una trama en la que se habría beneficiado Rivera quien guarda prisión por un caso de asociación ilícita relacionado con este escándalo, al igual que el exvicepresidente Glas.