Abogado de actriz porno Stormy Daniels es arrestado por supuesta violencia doméstica

Michael Avenatti, abogado de la actriz porno Stormy Daniels, que libra una batalla legal con el presidente estadounidense Donald Trump, fue arrestado en Los Ángeles por un delito grave de violencia doméstica, dijo la policía este 14 de noviembre del 2018.

El Departamento de Policía de Los Ángeles tuiteó que el abogado había sido detenido por la tarde, con una fianza fijada en USD 50 000.



En la noche fue liberado tras pagar la fianza y comparecerá ante la corte el 5 de diciembre, según The Los Angeles Times.



En una declaración, el abogado de 47 años negó haber cometido algún delito.



“Nunca he abusado de alguien físicamente ni en mi vida ni anoche”, dijo. “Cualquier acusación que diga lo contrario ha sido inventada para dañar mi reputación”, agregó. “Espero ser completamente exonerado”.



Según el sitio de internet TMZ, Avenatti estuvo supuestamente involucrado el martes en una pelea con una mujer no identificada y fue arrestado el miércoles en una segunda confrontación.



El sitio web identificó inicialmente a la mujer como la esposa de Avenatti, Lisa Storie Avenatti, quien se encuentra separada de él. Sin embargo, ella dijo en un comunicado a NBC que el letrado nunca había sido violento.



Avenatti ha sido una espina para el presidente Estados Unidos, como representante de Daniels, quien demanda a Trump para invalidar un acuerdo de confidencialidad realizado días antes de las elecciones presidenciales de 2016 sobre un presunto romance que tuvo con él.



Por meses, ha habido rumores sobre la posibilidad de que Avenatti lance una candidatura presidencial en 2020, cuando Trump buscará la reelección.



Pero recientemente el abogado se ha enfrentado a crecientes problemas legales y financieros.



Además de Daniels, sus clientes incluyeron a Julie Swetnick, quien dijo que fue testigo de un comportamiento de abuso sexual por parte de Brett Kavanaugh, el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos cuyo proceso de confirmación estuvo marcado por múltiples acusaciones de agresión sexual en su juventud.



Si es declarado culpable del cargo de violencia doméstica, Avenatti enfrentaría hasta cuatro años de prisión.