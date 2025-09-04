El abogado de José Serrano, Robert Sheldon, relató la situación de su defendido en el Centro de Detención en Miami, Estados Unidos (EE.UU.).

La Fiscalía de Ecuador investiga al exministro de Rafael Correa por la presunta autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

Robert Sheldon, abogado de José Serrano, señaló que su cliente se siente muy triste y mal, “hasta lloró”, cuando lo visitó.

“Lo tienen con criminales, no como un asilado”, indicó el abogado en una entrevista con Telemundo.

José Serrano es uno de los cuatro acusados por la Fiscalía de la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

La jueza del caso dictó como medida cautelar contra Serrano la presentación periódica en el Consulado de Miami, una vez que sea liberado.

Abogado de José Serrano cree que podría ser deportado

El abogado Robert Sheldon señaló que José Serrano estaba viviendo en Estados Unidos con permiso de trabajo, licencia de conducir y pagaba sus impuestos.

Sheldon señaló: “No hay ninguna razón para que lo fueran a recoger a menos que lo quieran devolver a Ecuador”,

“Todo esto se ve muy mal, se ve que lo van a devolver a Ecuador, todo esto es parte de algún plan que tienen, quién sabe algún arreglo entre Estados Unidos y Ecuador”, dijo a Telemundo.

“Está muy mal y se puso a llorar cuando yo estaba ahí”, añadió.

Sobre el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, el abogado sostuvo que “es un absurdo porque mi cliente estaba en Estados Unidos” cuando ocurrió el asesinato.